Gazdarica stana otkrila šta je Filip Zavadlav radio dan prije zločina: Bio je vidno rastrojen

Dan prije nego što je počinio trostruko ubistvo u Splitu, Filip Zavadlav je bio vidno rastrojen, rekla je Marcela Sunara, žena u čijem stanu je Zavadlav živio.

- Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, tačno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže "dobar dan", ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo - rekla je Sunara za hrvatske medije i dodala da joj se obratio nakon što je policija došla u potrazi za puškom.

Izvinjavao mi se, rekao je "Marcela, oprosti, oprosti, oprosti, ili ja ili oni, ja ne znam šta ću, ja nisam spavao 16 dana, proveo sam noć na psihijatriji". I to je govorio dok je tu prolazio, dok su ga odvodili u hodnik prema sobi jer on ništa nije razumio, vidjelo se na njemu. Ništa nije razumio. On nije bio svoj - dodala je Sunara.