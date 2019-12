Fatalna Sunita ostaje iza rešetaka

U Kantonalnom sudu u Mostaru u petak, 27. decembra biće održano ročište za produženje pritvora Suniti Hindić (21).

Ona je osumnjičena za ubistvo Nine Ivankovića, vlasnika “Ville Ivanković” u mjestu Buna kod Mostara, koje je počinjeno 4. oktobra u tom objektu.

Iako se očekivalo da će Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona do 31. decembra, do kada joj je prethodnom odlukom produžen pritvor, podići optužnicu, to se, potvrđeno je za Avaz juče, nije dogodilo jer još nisu okončane sve istražne radnje.

Takođe, Hindić se oporavila od teških povreda koje je zadobila prilikom bijega nakon ubistva kada je polomila oba stopala.