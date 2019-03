Evropa nudi ozbiljan novac da migranti ostanu u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da niko ne zna koliko ima migranata u BiH, te ocijeno da sama činjenica da Evropa nudi ozbiljan novac da ti migranti ostanu, predstavlja neku vrstu alarma za Republiku Srpsku.

"To je za nas neka vrsta alarma. Mi u Republici Srpskoj smo rekli - u redu, niko ih neće dirati, ali ih nećemo ovdje ni ugošćavati i smještati u centre", rekao je Dodik za TV "Pink".

Prema njegovim riječima, za sada je zvaničan podatak o 4.000 migranata, ali koliko ih je tačno u BiH niko ne zna.

On je ocijenio da je granica BiH porozna i da je dosadašnja vlast u Sarajevu ignorisali činjenicu što migranti prolaze, te da se sada vide loši efekti takve, neodgovorne politike.

Dodik je naglasio da se vidi da tu postoje neke druge tendencije, koje nisu samo humanitarnog karaktera, nego i pitanje gdje se stacioniraju.

On je naveo da su migranti pretežno smješteni u Federaciji BiH, u oblasti Bihaća, gdje su počinili mnogo nasilja i pljački, pa je i lokalno stanovništvo veoma uznemireno i traži pomoć.

Govoreći o napadu na dvije džamije na Novom Zelandu i povezivanju napadača sa Srbima, Dodik je ocijenio da je riječ o politizaciji i da to rade srpske komšije iz regiona.

On je dodao da BiH ima jednog potpuno neodgovornog ambasadora, muslimana, u Australiji, koji pokriva Novi Zeland, koji je "potrčao" da objasni ono što su neki vidjeli - imena likova iz srpske istorije ispisana na oružju napadača.

"Onda nam kažu da mi treba zajedno sa njima da živimo, a oni ne propuštaju priliku da okleveću Srbe i postave ih u negativan kontekstu, u želji da se prema Srbima preduzimaju što negativnije posljedice", rekao je Dodik.

Govoreći o BiH, Dodik je naveo da nije bilo nimalo lako zaustaviti prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske na BiH, te ocijenio da današnja BiH nije ona dejtonska, nego "nikakva Bosna", u koju više niko ne vjeruje.

"BiH je bačena u neku orbitu za koju Evropljani vjeruju da je pripremaju za EU, a većina ljudi ne vjeruje u Bosnu. Ne vjeruju ni sami stranci", rekao je Dodik.

Kada je riječ o izgradnji mosta na Savi koji će biti veza sa Hrvatskom, Dodik je rekao da se napokon krenulo sa procedurama, nakon što je je hrvatska strana dugo opsturisala projekat jer je kalkulisala, smatrajući da infrastruktirni objekat treba da pravi EU, gdje joj je granica.

"Oni /Hrvatska/ su izbjegavali da daju svoj dio novca, koji nije u suštini veliki", rekao je Dodik, napominjući da je Srpska napravila auto-put od Banjaluke do Gradiške i došla do Save.

On je napomenuo da je preko Banjaluka najkraći put od Mađarske, preko Hrvatske do Splita, te naveo da je plan Srpske povezanost primarno sa auto-putem za Beograd, a potom i da se "spusti" auto-putem prema Kupresu, a odatle je najbliži srednji Jadran.

Kada je riječ o mostu na Drini, kod Bratunca, Dodik je rekao da do sada BiH nije bila sposobna zbog opstrukcije da riješi formalna pitanja u vezi sa izgradnjom pristupni put, jer je način života u Sarajevu - opstrukcija, ali da je sada to pitanje riješeno i treba nekoliko mjeseci da se to napravi.

"Ako bilo šta dođe iz Republike Srpske da se radi, računajte na tu opstrukciju. Tu ne treba imati nikakve iluzije... BiH je podijeljena po mnogo čemu. Danas u Sarajevu nema 150.000 Srba koji su istjerani, ali nema ni Bošnjaka u onom obimu koji je bio u Srpskoj, to je rezultat rata", rekao je Dodik, te ocijenio da u Srpskoj postoji plebiscitarna podrška Republici Srpskoj.

Govoreći o turističkom potencijalu Srpske, Dodik je naglasio da je locirano nekoliko turističkih centara, među kojma Andrićgrad, Jahorina, Trebinje, a potencijale imaju i Zvornik, Bijeljina i Banjaluka.

On je rekao da Jahorina privlači veliki broj ljudi ne samo zimi, nego i ljeti i ima šta da ponudi, dok je u Višegradu, kojem je prijetio odliv stanovništva, uz pomoć režisera Emira Kusturice napravljen Andirćgrad, koji je prošle godine registrovao 400.000 posjetilaca.

"Vjerujem, da nije bilo Andrićgrada, Višegrad bi izgubio znatan broj svog stanovništva. Andrićgrad je uticao ne samo da se ostane, nego da se narod počeo i vraćati", kaže Dodik.