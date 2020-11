Evo šta se dešava sa djevojkom koja je u Francuskoj ošišana i tučena jer voli Srbina

Kada je prije skoro tri mjeseca, jednog avgustovskog dana, iz mjesta Besanson u Francuskoj odjeknula vijest da su roditelji iz BiH pretukli i do glave obrijali sedamnaestogodišnju ćerku zato što je željela da se uda za Srbina, bio je u šoku ne samo Balkan, već i Francuska, i vjerovatno svako do koga je stigla ova jeziva vijest.

Kako su tada prenijeli francuski mediji, sedamnaestogodišnja djevojka završila je u hitnoj, od ruku svojih roditelja, od ruku svoga oca i svoje majke, sa slomljenim kostima.

Otac i majka su uhapšeni, stric i strina takođe. Danima se prepričavalo kako je došlo do ovog gnusnog zločina. Još sramnije, ako je tako nešto uopšte moguće, od njihovog postupka bilo je opravdanje roditelja. Djevojka je, naime, imala vaši, pa su je ošišali do glave! No, stric i strina su priznali da je to u stvari bila kazna zbog bijega. Šta joj se zaista dogodilo, priznala je i sedamnaestogodišnja djevojčica.

Bila je užasnuta Francuska i gradonačelnica Bezansona, te je oštro izjavila kako ovim roditeljim nema mjesta u njihovoj republici.

- Ošišana i tučena jer "voli hrišćanina". Duboko sam šokiran aktom torture nad ovom mladom djevojkom od 17 godina. Četvoro koji su u to umiješani odvedeni su u pritvor. Ovakvo varvarstvo zahtijeva najstrože kazne! - rekao je tada francuski ministar unutrašnjih poslova, Žerald Deramnen.

Francuska je roditelje djevojke deportovala nazad u BiH. Kako reče gradonačelnica, za to dvoje nema mjesta u njihovoj republici! Djevojka se nalazi u hraniteljskoj porodici. Još uvijek je maloljetna, a tamošnji zakoni maloljetnicima ne dozvoljajavu stupanje u brak.

Čim prije su se vratili u BiH, roditelji djevojke okrenuli su priču i od roditelja koji briju glavu i lome kosti sedamnaestogodišnjoj ćerki, postali su roditelji koji brinu za svoje dijete, i kako tako, žele mu najbolje. Kažu, "mi nismo divaljaci!", kažu "on je narkoman, nasilnik, tukao ju je!". Kažu, ošišali su je zbog seksualnih odnosa koje je imala sa njim, ne zato što je Srbin, kažu, "za njihovu porodicu je to nedopustivo!".

Novosti su kontaktirale Dušana, koji je negirao sve priče o nasilju i objasnio nam kako se sve dogodilo.

- Ja nju ne maltetiram. Ona je pobjegla od roditelja, i sve što pričaju o meni je laž. Lažu, jer nakon ovoga niko neće da im pruži nikakvu pomoć, pokušavaju da se izvuku iz cijele priče. Govore kako sam ja narkoman i svakakve druge gluposti. Ona je pobjegla od njih, zato što su je čitav život tukli i maltretirali. Sada pričaju kako se brinu o svojoj djeci. Toliko laganje i tolika gluma, stvarno, svaka čast - kaže Dušan J. za "Novosti".

Kako je rekao, zbog zakona u Francuskoj još uvijek ne mogu da se vjenčaju, ali to definitivno imaju u planu.

- Planiramo da se vjenčamo sljedeće godine, nakon punoljetstva. Zakon nam ne dozvoljava da to bude prije.

Na kraju, pitali smo Dušana ono najobičnije, a tako često zaboravljeno pitanje - kako su on i djevojka nakon svih trauma koje su preživjeli:

- Ona je dobro, ja sam isto dobro - držimo se zajedno i to je najbitnije. Ne postoji prepreka koju ne možemo da prevaziđemo - poručuje on kratko na kraju razgovora.