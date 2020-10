Radovan Velinović (34) koji je u prošle nedjelje priznao da je prije godinu i po dana ubio Aleksandra Ranđelovića (34) u selu Konatica, a zatim njegovo tijelo bacio u bunar, nakon zločina je nastavio da živi u Aleksandrovom stanu u Obrenovcu. On je lagao komšije da se Ranđelović odselio i da je on otkupio stan.

Reporteri Informera juče su bili u obrenovačkom naselju Rojkovacu kome su prije zločina zajedno stanovali Aleksandar i Radovan. U razgovoru sa stanarima zgrade saznali su da se Velinović najnormalnije ponašao i svima pričao da je otkupio stan.

- Pretpostavili smo da je od Aleksandra na prevaru uzeo stan, ali da ga je ubio to nikome nije palo na pamet. On je normalno dolazio u stan, čak je i djevojke dovodio. Znali smo da se drogira - ispričao je komšija.

Često sanjao Aleksandra

Isti list piše da je zločin otkriven godinu i po dana kasnije, nakon što je Velinović dok se nalazio u zatvoru zbog droge, zločin priznao policiji jer je često sanjao Aleksandra.

- Radovan Velinović trenutno izdržava zatvorsku kaznu zbog droge. On je u zatvoru od aprila ove godine i u posljednjih mjesec dana nije mogao da spava. Stalno je ponavljao da ga opsjeda nekakav duh. Pretpostavljalo se da je upao u narkomansku krizu, sve dok u jednom trenutku nije od zatvorske uprave tražio da pozovu policiju jer nešto mora da prizna - kaže sagovornik Informera blizak istrazi.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odmah je kontaktirala policiju i Radovan Velinović je saslušan, a njegovo priznanje je sve ostavilo u šoku.

- On je do detalja ispričao kako je ubio svog emotivnog partnera, i to u vikendici svoje pokojne tetke u selu Konatica kod Obrenovca. Zločin je počinio pre godinu i po dana nakon što su se on i Aleksandar posvađali oko narkotika - naveo je naš izvor i dodao:

- Nakon prepirke Radovan je izašao iz kućice i u dvorištu uzeo ciglu. Vratio se u udžericu i svom snagom udario Aleksandra u glavu. Nesrećni Ranđelović je na mjestu ostao mrtav.

Kada je vidio šta je uradio, Radovan Velinović je tijelo svog ljubavnika navodno odvukao do bunara i bacio ga unutra.

- Preko tijela ubijenog je nabacao veću količinu cigli i šuta, a onda otišao. On je kasnije uhapšen zbog droge i tada niko nije znao da je ubio mladića. Ovaj zločin vjerovatno nikada ne bi bio ni otkriven jer Aleksandar nije imao porodicu, pa njegov nestanak nije imao ko da prijavi.

Radio kao kondukter

Reporteri Informera juče su razgovarali sa mještankom koja je policiju odvela do dvorišta napuštene vikendice i pokazala im bunar u kome je kasnije pronađen ubijeni mladić.

- Znam Radovana od djetinjstva. Bio je malo na svoju ruku, ali da, teško mi je da povjerujem da je ubio čovjeka. Posljednjih godina niko od nas nije vidio da Radovan dolazi u vikendicu pokojne tetke. Sjećam se da dok je njegova tetka bila živa, preko ljeta je bio često ovde. Koliko znam, Radovan je radio u "Lasti" kao kondukter, a kada je dobio otkaz, jedno vrijeme je radio na benzinskoj pumpi u Baljevcu. Uhvatio se društva i počeo je da se drogira. Eto kako se to sve završilo - ispričala je mještanka Konatice.