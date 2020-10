Na meti su ipak na najčešće žene i djeca, upozorava Europol na sve više rastući problem seksualnog nasilja u EU. Želeći skrenuti pažnju na neke od seksualnih predatora koji duže vrijeme izbjegavaju ruci pravde, Europol je u 19 zemalja EU pokrenuo kampanju čiji je cilj konačno hvatanje takvih počinitelja.

Objavom njihovih fotografija, ličnog opisa te podataka o počinjenom djelu, Europol se nada da će od građana EU dobiti korisne informacije koje mu mogu pomoći u hapšenju nekih kako kažu, evropskih najopasnijih seksualnih predatora.

Radi se o 18 bjegunaca čije će fotografije i podaci biti objavljeni na stranici najtraženijih evropskih bjegunaca, a plan je da se njihove fotografije sljedeće četiri sedmice vrte po medijima i društvenim mrežama.

U Europolovu akciju su se uključile Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Litvanija, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Rumunija, Španija, Švedska i UK.

Europol moli građane da dojave policiji ako nekog prepoznaju te navodi da sve dojave mogu biti anonimno poslane preko internet stranice eumostwanted.eu, nakon čega će biti proslijeđene lokalnim policijama, prenosi Večernji list.

It’s happening now, #every2minutes. That’s the average time a sexual offence is reported to the police in the #EU, be it rape, sexual violence or assault.

No time to waste! Help us catch the #EUMW fugitives, the perpetrators of violent sexual assaults: https://t.co/u5BfmCuhLP pic.twitter.com/lE9wExYR7m

— Europol (@Europol) October 27, 2020