Estradni makro Mihajlo Maksimović tvrdi da su djevojke za njega radile dobrovoljno

Mihajlo Maksimović, najpoznatiji estradni makro, juče je pred Višim sudom u Beogradu, u nastavku iznošenja svoje odbrane, ispričao da su sve djevojke za njega radile dobrovoljno. On je dodao i da su mjesečno zarađivale, u prosjeku, po 10.000 evra.

Kako "Kurir" saznaje, on je govorio o tome da je posao koji je vodio, izgradio po uzoru na velike firme, s čijim se pravilima upoznavala svaka djevojka prije nego što je počela da radi. Govoreći o poslu koji je vodio, rekao je i da nije “svetac, jer je i sam zarađivao na posredovanju u prostituciji između klijenata i djevojaka”, ali da su sve one za njegovu “firmu” radile zato što su tako željele, kao i da su mogle da je napuste kad god požele.

Zarađivale su od 150 do 300 evra

- Djevojke nisam vrbovao niti ih primoravao na bilo šta. Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi, one su zarađivale 70 procenata, a meni je ostajalo 30 posto od ugovorenog posla - rekao je Mihajlo i objasnio da nije ulazio u to da li su djevojke koje za njega počinju da rade, u dobroj ili lošoj materijalnoj situaciji, jer to njemu nije bilo važno.

Objasnio je i da je bio svjedok toga kako su se neke od njih, što su više zarađivale, mijenjale i postajale bahate prema novcu, piše Srpskainfo. Prostitutke koje su radile za Maksimovića, zarađivale su od 150 do 300 evra po satu, u zavisnosti od svog fizičkog izgleda.

- Pošto su sve željele da zarađuju više, da bi bolje izgledale, savjetovao sam im da treniraju, neke su išle na plastične operacije, ali su se na to same odlučivale, jer nisam ja mogao da odlučim šta će neka da uradi sa svojim tijelom. Uveo sam i obavezne ginekološke preglede jednom mjesečno, i to u renomiranoj ordinaciji i zbog toga što svojim ginekolozima nisu iskreno govorile kojim poslom se bave – ispričao je makro.

Dodao je, s obzirom na to da je smatrao da je posao kojim se bave težak, uveo djevojkama i odlaske kod psihoterapeuta.

- Firma je poslovala po pravilima koja sam postavio, morala su da se poštuju pravila u smislu da se nikada nikome ne govori ko su klijenti niti ko sve radi za “firmu”, da me nikada ne lažu, ali i da klijentima ne daju svoj broj telefona – rekao je navodno.

Za nepoštivanje pravila, kako je naveo, postojale su kazne.

- Kao i u velikim kompanijama, postojale su finansijske kazne. Nikada nisam bio grub prema djevojkama, nije moj manir da vičem na bilo koga – rekao je i posebno se tokom iznošenja odbrane osvrnuo upravo na iskaz prostitutke M. G., koja se javnosti predstavljala kao stilistkinja.

Maksimović je, navodno, objasnio da je i njena majka znala čime se bavi, ali i da je M. G. svog dečka zaposlila kod njega da radi kao vozač.

- Zarađivala je oko 10.000 evra mjesečno, kada je raskinula s dečkom za kog je insistirala da ga zaposlim, odselila se iz zajedničkog stana i unajmila drugi, u centru, za 450 evra mjesečno. Kada je 2017. odlučila da ode na operaciju grudi, zbog čega neko vrijeme nije mogla da radi, počela je da pozajmljuje novac od zelenaša i tada je zapala u finansijske probleme pa je od mene tražila da radi još više – ispričao je makro.

Djelimično priznao krivicu

Branioci Mihajla Maksimovića i Dušana Milenkovića, advokati Nemanja Govedarica i Dejan Dobrosavljević potvrdili su da su okrivljeni negirali krivično djelo trgovinu ljudima, ali da su pred sudom priznali krivicu za posredovanje u prostituciji. Kako je naveo, spomenuta M. G. je 2018., zajedno sa još jednom djevojkom, uhapšena u prijestoničkom hotelu, i to u sobi dok je bila s klijentima iz Turske.

- Osuđena je prekršajno, krivila je mene za to što je morala da prizna da se bavi prostitucijom i za to što sada to stoji u njenom dosjeu – osvrnuo se na iskaz oštećene M. G., koja, navodno, Mihajla Maksimovića tereti da je iskoristio njenu lošu materijalnu situaciju i primoravao je da ide na treninge i operiše grudi.