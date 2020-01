Emir Pehlivanović priznao pljačku banke: Pucao sam na policiju, jer sam želio da me ubiju

Dežurni sudija Kantonalnog suda u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Emiru Pehlivanoviću (48) koji je u utorak, 31. decembra prošle godine, iz poslovnice “Raiffeisen banke” u sarajevskom naselju Nova Otoka oteo novac te pucao na policiju.

Psihički problemi

Kako je za Avaz kazao njegov branilac, sarajevski advokat Omar Mehmedbašić, Pehlivanović, koji ima određenih psihičkih problema, priznao je krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

- Na pitanje zašto je pucao na policiju, on je kazao: “Želio sam da me ubiju” - kazao je Mehmedbašić.

Prema podacima iz policije, Pehlivanović je 31. decembra upao u banku u 9.35 sati. Prijeteći pištoljem službenicima M. Č., A. S. i A. H., oteo je, prema nepotvrđenim informacijama, skoro 16.000 KM.

Pripadnica agencije za obezbjeđenje “Securitas”, u namjeri da spriječi izvršioca krivičnog djela, upotrijebila je službeni pištolj, ispalivši jedan hitac, nakon čega joj je Pehlivanović, uz prijetnju pištoljem, oteo njen pištolj “glock” s okvirom, a potom je s novcem i pištoljem pobjegao.

Brzo savladan

Zaposleni su odmah pritisnuli panik-alarm te su na mjesto događaja krenuli pripadnici agencije za obezbjeđenje i policijske ekipe, koje su blokirale Novu Otoku.

U 9.50 sati u ulici Srđana Aleksića do broja 9 policajci su uočili muškarca koji odgovara opisu Pehlivanovića pa su ga htjeli legitimisati, pri čemu je on potegao pištolj. Policajci su upotrebom fizičke snage pokušali oduzeti pištolj od razbojnika, a on je ispalio jedan hitac u njihovom pravcu.

Oni su ga savladali i kod njega pronašli plinski pištolj “zoraki” i “glock” koji je oteo od radnice agencije.

Penzionisani vojnik

Avaz saznaje da je Emir Pehlivanović penzionisani pripadnik Oružanih snaga BiH. Oženjen je i otac jednog maloljetnog djeteta. Od primanja ima vojnu penziju.