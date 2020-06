Eksplozija u Novom Gradu, uzrok spoj na visokonaponskom podzemnom kablu

U zgradi Opštine Novi Grad došlo je do manje eksplozije, a kako saznaje "Avaz" riječ je o spoju na elektroinstalacijama.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo reagovali su i vatrogasci.

- Došlo je do spoja u visokonaponskom podzemnom kablu koji prolazi pored ili kroz Opštinu Novi Grad. Uglavnom, riješili su to radnici iz Elektrodistribucije, naša jedinica je bila samo prisutna. Nije bilo požara, samo je došlo do pucanja tog visokog napona - pojasnili su iz Dispečerskog centra PVJ Sarajevo.

Povrijeđenih nije bilo.