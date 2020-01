Dvoje mladih umrlo tokom seksa u kolima, isti gas iz garaže ubio je Marka iz Zemuna

Osamnaestogodišnji Marko T. preminuo je u svom automobilu u Zemun polju, najverovatnije od trovanja ugljen-monoksidom, pošto je zaspao u automobilu.

Ovaj smrtonosni gas bez boje, mirisa i ukusa, omamljujućeg je dejstva i ubija ljude koji se, nesvjesni šta im se dešava, i ne upuštaju u borbu za preživljavanje. Sličan slučaj desio se u Čačku, kada su mladi momak i djevojka pronađeni nagi, mrtvi u garaži.

U Srbiji se trovanja ugljen-monoksidom ne dešavaju rijetko. Naime, žrtve su najčešće pravile slične greške. Veoma je važno da budemo upoznati sa opasnošću naizgled običnih situacija.

Smrt nastupa nakon trovanja, kojeg žrtva uopšte nije svjesna. Kod veće koncentracije ugljen monoksida osoba može da se onesvjesti i vrlo brzo umre. Ako je koncentracija manja, trovanje prate glavobolja, vrtoglavica, pospanost, zujanje u ušima, poremećaj vida. Prva pomoć je što brži izlazak na svjež vazduh.

Vatra, kamin, loženje drva

Nevolja je, međutim, kada ljudi spavaju, jer onda oni ne mogu sami da primjete ove simptome, pa ih smrt dočeka u snu, a brzu smrt uzrokuje i udisanje veće količine ovog gasa.

Opasnost prijeti kada se prostorije u kojima se loži ne provjetravaju, a nipošto ne smijete u zatvoren prostor unositi žar. Redovno čišćenje dimnjaka se podrazumjeva, jer ukoliko to ne uradite, a zatvoreni su vam prozori na kući, postoji šansa da se sav sagorjeli gas vrati u prostorije, a da to ne primjetite... Nažalost, mnogo ljudi od toga umre, zato se ne igrajte sa svojim životom, već budite odgovorni prema sebi i svojoj porodici.

Kada je u pitanju automobil ili agregat, motor ne smije biti upaljen u garaži, a zagađivač (uređaj na plin ili agregat) ne bi trebalo da se nađe ni ispod prozora ili balkona, tako da izduvne gasove emituje u zatvoreni prostor.

Ugljen-monoksid, inače, nastaje kada se proces sagorevanja obavlja uz nedovoljnu količinu kiseonika, pa treba biti obazriv i kada se "zavrće" dotok kiseonika u peći (prilikom smirivanja vatre).

Pronađeni goli u garaži

Strašna tragedija dogodila se u Čačku prije pet godina, kada su dvoje mladih odlučili da na zadnjem sjedištu automobila vode ljubav. Problem je bio što su se nalazili u garaži, a kako bi se zagrejali, uključili su motor.

Par je, očito, shvatio da im ponestaje kiseonika. Nemanja je izašao iz automobila, krenuo da puzi ka vratima garaže, ali nije uspio da se dočepa izlaza i preminuo je. Ljekari su se borili za život njegove djevojke, koja je ostala u kolima i doživjela teško trovanje. Poslije tri nedelje i ona je preminula.

Ubilo ga pečenje praseta

Na Badnje veče, prije tri godine, u mjestu Cerovac kod Kragujevca, preminuo je muškarac koji je pekao prase. On nije jedini koji se na ovaj način na Badnje veče otrovao ugljen monoksidom, ali druge žrtve su preživjele. Samo tog dana kragujevačka Hitna pomoć imala je još četiri intervencije zbog simpoma trovanja ugljen-monoksidom.

Smrt četiri druga

Četiri mladića, starosti svega 17 i 18 godina, iz sela Svojnovo kod Paraćina umrli su 2013. godine u vikendici, gdje su otišli da se provedu uz roštilj, kao i da prenoće.

Međutim, oni su uključili agregat za proizvodnju struje, a on se nalazio u suterenu, u prostoriji kraj one u kojoj su boravili. Između se nalazio prozor koji je bio zatvoren, ali pretpostavka je da je gas tuda mogao da nađe put do žrtava.

Osim toga, ložili su i peć na drva, što bi takođe mogao da bude izvor ugljen-monoksida.

Trovanje na jahti

Na brodu kod Hvara ove godine preminuo je italijanski preduzetnik Eugen Vinči, a još pet osoba sa simptomima trovanja prevezene su hitno u bolnicu, helikopterima. Dvoje djece bilo je u komi.

Izvor trovanja bio je misterija, sve dok nije otkriveno da je u potpalublju broda bio agregat koji nije namenjen radu u zatvorenom prostoru.