Dvije saobraćajne nesreće u Čelincu, poginule tri osobe

U istoj noći, u samo par sati, u Čelincu su život u saobraćajkama izgubila tri mladića. U Brezičanima tridesetodmogodišnji Boris Šajinović. U Dubravi Staroj dvadesetodmogodišnji Dragan Janković i njegov bratić Nemanja, koji je danas trebalo da napuni 22 godine. Sve se desilo samo 500 metara od kuće mladića. Automobilom su sletjeli u rijeku.

Od siline udarca gotovo pola ograde sa jedne strane mosta je iščupano, a automobil sa dvojicom mladića unutra završio je u rijeci Ukrini. Komšije kažu da su u šoku i nevjerici, svakih nekoliko minuta dolaze i pale svijeće.

Komšije i rođaci su u šoku. Dragan je, pričaju, bio profesionalni vozač koji je godinama radio u Sloveniji. U Dubravu Staru je došao na godišnji odmor.

"On je ovdje udario, on je ovuda išao i uopšte nije išao putem nego zrakom, to je bilo brzina. Tu se ništa više ne zna, uglavnom nema djece... Mali Nemanja nikad nije prošao da nije digao ruku isli svirnuo na mene. Nikad za nikad. To su djeca tak odgojena, tako odrasla, a nema ih više", kaže Manojlo Janković.

"Šta da kažem, jedna tuga velika i žalost. Bili su jako dobri momci, pozmavao sam ih ekstra. Tako se desilo šta je se desilo, njih više nema i to je njihova vjerovatno takva sudbina", kaže Goran Tubak, komšija.

Samo nekoliko sati ranije, život je u Brezičanima kod Čelinca izgubio Boris Šajinović iz Teslića. Nije preživio sudar tri automobila, dok je njegov suvozač zadobio tjelesne povrede, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

A desetak kilometara od Dubrave Stare u mjestu Brezičani, za istu noć u razmaku od samo tri sata ceste su odnijele još jedan život. Ostaci automobila i tragovi u travi danas su sve što je ostalo od stravične nesreće.

Ovim tragedijama samo je nastavljen niz stradalih na putevima Republike Srpske. U julu je u saobraćajnim nesrećama poginulo 16 osoba, a najčešći uzrok bila je neprilogođena i prekoračena brzina vožnje.