Dvanaestogodišnji dječak silovan pa ubijen

S.O. (20) uhapšen je u Kosovu Polju zbog sumnje da je više puta silovao, a zatim ubio dvanaestogodišnjeg dječaka romske nacionalnosti čije je tijelo pronađeno na putu u blizini maloljetnikove kuće.

Tijelo je ponađeno prije nedelju dana, ali se u prvom trenutku nije znalo šta se dogodilo. Na glavi dječaka bile su povrede koje su ukazivale da je dječak preminuo od udarca.

"Nije bilo poznato da li je udaren automobilom ili je pao sa nekog objekta ili prikolice koja je prolazila tom ulicom. Postojala je i mogućnost da ga je neko udario tupim predmetom po glavi", navodi izvor iz Kosovske policije.

Tokom obdukcije utvrđeno je da je mališan silovan i da je nakon toga usmrćen. Majka ubijenog dječaka je policiji tada rekla da joj se sin ranije žalio da ga jedan stariji muškarac uznemirava i da mu upućuje pogrdne riječi.

"Upravo to je policiju dovelo do osumnjičenog kojem je, zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo", određen pritvor do 30 dana, navela je policija.

Prema nezvaničnim saznanjima, S.O se na saslušanju branio ćutanjem.