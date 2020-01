Dugo se spremao za otmicu djevojčice: Evo kako je Jovanović izmicao policiji

Bježeći od policije Ninoslav Jovanović (46), poznatiji kao Malčanski berberin sakrivao se po rupama koje je ranije iskopao i pripremio, što ukazuje da se definitivno dobro pripremio za otmicu djevojčice Monike K. i kasniju potjeru, saznaje Blic.

– Policija je pronašla više rupa u kojima je evidentno da je boravio, zbog čega je i uspijevao da ovoliko dugo izmiče policijskoj potjeri. Dok je bio pod zemljom, zato ga nisu ni evidentirale termovizijske kamere. Naseljena mjesta je izbjegavao u širokom luku. Lokacije je mijenjao brzo i često, birao je šumske staze kada se prebacivao sa jednog na drugo mjesto, ili po obodima sela kako ne bi bio primijećen. Pošto se sakrivao po rupama, a kretao uglavnom noću, nije mu bilo lako ući u trag – kaže izvor.

Šemu kretanja nastavio je i poslije pronalaska djevojčice u vikendici u Pasjači – nastavio je da često mijenja lokacije.

– Sinoć je stigao na groblje u Malči koje se nalazi na obodu sela, prema prvoj izjavi nakon hapšenja, gdje se sakrio u unaprijed pripremljenoj rupi. Ta rupa je bila zamaskirana granjem i lišćem tako dobro, da je policija morala da dođe maltene do same rupe da bi je otkrila to njegovo skrovište – dodaje sagovornik.

Jovanović je u toku noći ili zorom po svemu sudeći u potrazi za hranom došao u domaćinstvo Petra Cekića u Malči, gdje se sakrio u sjeniku, a potom pokušao da ušunja u kuću i ukrade nešto hrane, kada je uočen. Tada je krenula masovna potraga za njim da bi nakon oko dva i po časa, bio uhapšen na groblju gdje se skrivao.

– Višednevno bježanje po planinama i vrletima, izmijenilo je lični opis Malčanskog berberina, bio je vidno isrcpljen, a smršao je sigurno nekih desetak kilograma za dvije nedjelje – kaže sagovornik.

Jovanović je po hapšenju priveden u Policijsku upravu u Nišu gdje ga upravo saslušavaju.