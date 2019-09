Državljanin Srbije uhapšen sa četiri kilograma heroina

Slovenačka policija uhapsila je državljanina Srbije na ljubljanskom aerodromu Brnik pošto je u njegovom koferu pronađeno četiri kilograma heroina.

Kako se navodi u saopštenju policije, muškarac je na aerodrom sletio iz Turske, a droga je pronađena u duplim zidovima kofera prilikom rutinske provjere prtljaga, prenosi STA.

Vrijednost pronađene droge procijenjena je na 60.000 do 80.000 evra. Muškarac je uhapšen i izveden pred sudiju, a po slovenačkom krivičnom zakonu za to djelo je predviđena kazna od jedne do 10 godina zatvora.