Drama u porodičnoj kući u Banjaluci: Mjesečario pa ubo brata nožem

Policija je prebacila M. T. (31) na psihijatrijsko liječenje nakon što je u bunilu nožem na spavanju ubo brata D. T. (24) u grudi i teško ga povrijedio u njihovoj porodičnoj kući, saznaje “Glas Srpske”.

Prema saznanjima, M. T. u utorak se nešto prije ponoći trgnuo iz sna, naglo ustao i otišao do susjedne sobe, gdje je ubo brata nožem koji je uzeo iz kuhinje. Vjeruje se da je to sve uradio u neznanju. Povrijeđeni je prevezen u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske, gdje je zadržan na liječenju.

"Te večeri svi su otišli rano na počinak i ništa nije ukazivalo na to da će umalo doći do tragedije. Osumnjičeni je spavao u svojoj, a žrtva u drugoj sobi. Oko 23:30 časova M. T. je ustao, zgrabio nož i ušao u bratovljevu sobu. Dok je D. T. spavao, on ga je ubo u grudi. Napadač se i ne sjeća kako je i zašto to uradio jer je riječ o osobi koja ima određene psihičke probleme. Tek nakon što je ranio brata, M. T. je došao sebi i shvatio šta je učinio. Tada je počeo da galami i zapomaže", rekao je izvor blizak istrazi.

Dodao je da je njegova galama probudila majku i trećeg brata, koji su bili u susjednim sobama i oni su pozvali Službu hitne pomoći.

Nakon dolaska ljekara u kuću je stigla i policijska patrola, koja je zatekla M. T. kako sjedi. U sobi gdje je spavao D. T. pronašla je krvav nož.

"Tokom ispitivanja policajci su shvatili da M. T. ima psihičkih problema. Utvrđeno je i da je on osoba koja je ranije zbog toga koristila lijekove, pa je, umjesto u stanicu, upućen u Kliniku za psihijatrijsko liječenje. Vjerujemo da je sve učinio u neznanju. Nije isključeno da je sve uradio prilikom mjesečarenja", rekao je izvor “Glasa Srpske”.

Banjalučko Okružno tužilaštvo, navodeći inicijale, saopštilo je da im je ovaj slučaj prijavljen u utorak oko 23:35 časova.

"Prema prijavi, M. T. je nožem povrijedio D. T., koji je hospitalizovan. Uviđaj je sa policijom obavio dežurni tužilac Radenko Janković. Naredio je istragu, a sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će biti korišćeni za potrebe vještačenja i krivičnog postupka", rekli su u banjalučkom Okružnom tužilaštvu i istakli da ne mogu da otkrivaju više detalja i identitet lica.

Povrede

Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske saopštio je da im je povrijeđeni D. T. dovezen juče deset minuta iza ponoći i da je imao ubodnu ranu na grudnom košu.

"Pacijent D. T. je za sada stabilnog zdravstvenog stanja i zadržan je na liječenju", rekli su u UKC RS.