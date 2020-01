Dragoljub je nestao prije četiri godine, roditelji vjeruju da je živ

Bogdan i Mirjana Misimović, zajedno sa kćerkom Marijom, četiri godine ili 1.470 dana nadaju se da će saznati gdje je i pod kojim okolnostima, sa gimnazijskog školskog časa u Gradiški, 21. decembra 2015. nestao njihov sin Dragoljub.

Bogdan je u potresnoj poruci krajem decembra, posredstvom društvenih mreža, zamolio prijatelje da mu "ne čestitaju Novu godinu nego da umjesto toga podijele sliku njegovog sina Dragoljuba".

Ovaj gimnazijalac, u vrijeme nestanka 16-ogodišnjak, 21. decembra prije četiri godine je oko 18 sati, na malom odmoru, otišao sa nastave uz izgovor da ide u prodavnicu po slatkiš i da će se odmah vratiti. U kabinetu geografije, podsjećamo, ostavio je školsku torbu i jaknu, ali do kraja nastave nije došao. U njegovoj školi su iste večeri alarmirali policiju, pozvali su i roditelje, a istog dana pokrenuta je potraga.

"Vjerovali smo da će naš sin biti pronađen, da će se saznati gdje je otišao, šta se dogodilo, zbog čega se nije vratio u školu. On je bio savjestan, vrijedan i dobar učenik, dječak koji nije imao poroke, nije bio u lošem društvu, odan porodici, sestri, roditeljima", ispričali su za Srpskainfo njegovi roditelji Bogdan i Mirjana, koji u svakom trenutku pokušavaju odgonetnuti okolnosti njegovog nestanka.

Zima se uveliko spustila na selo Jablanicu ispod Prosare, gdje živi porodica Misimović, zahvalna svakome ko se interesuje za njihovog sina i pomaže da saznaju bilo šta novo.

Dragoljubove školske kolege, istog dana kada je prijavljen nestanak, ispričale su da je njegov mobilni telefon bio dostupan oko 18.45, ali se on nije javio. Kasnije je postao nedostupan, a pregledom video nadzora u gradu posumnjalo se da je viđen u blizini Muzičke škole, na obali Save. Međutim, to nije potvrđeno kao ni pretpostavke da je prešao preko rijeke.

"Dragoljub je viđen ispred škole, sve do graničnog prelaza u blizini. To pouzdano znamo, isto kao što nam je jasno da je nestao u dijelu između obližnjih zgrada i kuća, u području koje nije pokriveno video nadzorom. Takođe, nije prešao granicu i most. Naš zaključak je da je on prevarom namamljen u automobil i kidnapovan. Sve smo pretražili, o njemu ovdje nema ni traga. Da je mrtav, našli bismo ga za četiri godine, ali mi vjerujemo da je živ", smatra Bogdan Misimović, koji je prije dvije godine, za informaciju o sinu, u Gradiški ponudio kuću.

"Ne znamo više šta da radimo. Svaki dan nam je teži. Nas dvoje sa kćerkom Marijom i nekoliko prijatelja smo pretražili njive i šikare u Lijevče polju, zavirili u napuštene kuće i druge objekte, rijeke i kanale, sva sumnjiva mjesta, ali bez rezultata. Policija nas je više puta pozivala, inspektori dolazili, kontrolisali Dragoljubov kompjuter, poruke, sve što bi moglo navesti na trag, ali ništa nije pomoglo da se slučaj rasvijetli", ispričala nam je Dragoljubova majka Mirjana, koja na svaki telefonski poziv zadrhti nadajući se da će nešto saznati, dokučiti istinu o Dragoljubu.

Mirjana i Bogdan kažu da zvanične institucije još uvijek, na njihovo čuđenje, nemaju pouzdanih informacija o Dragoljubu. Razočarani su i nezadovoljni, uvjereni da je moglo više i efikasnije da se uradi na ovom slučaju.

"To je strašno, neopisivo, ta neizvjesnost nas razdire i ubija. Gdje god sam saznao da ima promil nade, išao sam tamo. Bio sam u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji… prešao hiljade kilometara, rasprodao i potrošio gotovo sve što sam imao samo da bih pronašao Dragoljuba. Utjehu smo pronašli u crkvi, u vjeri, u molitvi. Otac Gavrilo, upokojeni iguman manastira Lepavina nam je u početku spasao dušu, pomogao da preživimo bol koji niko ne može razumjeti", kaže Bogdan.

On smatra da je prvih dana izostala šira akcija potrage, masovno traženje, kao u mnogim ovakvim slučajevima. Takođe, Bogdan ističe da je istraga morala biti konkretnija, efikasnija i odlučnija da razriješi misteriozni slučaj nestanka njegovog sina.

Policija bez novih informacija

U policiji nam je kratko saopšteno da je ovaj predmet i dalje aktivan, ali da nema novih saznanja koja bi vodila ka konačnom rješenju.

U Policijskoj upravi Gradiška prethodno su kazali da nemaju novih informacija u vezi s nestankom Dragoljuba Misimovića.

"Policija, u skladu sa Uputstvom o potražnoj djelatnosti, i dalje preduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi se lice pronašlo", saopšteno je iz PU Gradiška.