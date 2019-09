Dovezla drugaricu u porodilište, doktor fizički nasrnuo na nju, napravio joj modrice

Izidora Feješ (36) došla je u varaždinsko porodilište kao pratnja trudnoj drugarici, a iz njega je, kako tvrdi u razgovoru za portal Varaždinski.hr, izašla s modricama i ogrebotinama po rukama, nakon što je, kako je navela, dr Hrvoje Brijačak fizički nasrnuo na nju.

"Počeo je da me gura prema izlazu. Rekla sam mu da me ne dira, a onda me je čvrsto uhvatio za ruke, zario prste iz sve snage u nadlaktice i gurao prema stepenicama. Počeo je da me trese objema rukama. Uplašila sam se, otrgnula se i udarila ga u ramena da se udalji od mene. I onda me je optužio da sam ja njega napala", tvrdi žena, koja kaže da se sve se desilo 9. septembra u porodilištu Opšte bolnice Varaždin.

Da potkrepi svoje riječi, Izidora je pokazala i ljekarski nalaz.

"Više kontuzijskih belega i hematoma u području dist. humerusa lijevo kao i lijevog lakta. Ogrebotine desne šake. Nema kl. znakova preloma. Edem uz lakatni zglob", piše u nalazu.

Feješ kaže da je sve bilo u redu dok je prijateljica nije zamolila da potraži nekoga i pita može li da dobije nešto protiv bolova.

"Doktora sam srela na hodniku. Kada sam mu se obratila, otresito je počeo da me ispituje:"Ko ste vi, šta ste vi njoj, zašto mi se niste javili?". Počeo je tada da mi drži predavanje što je ne smirujem, da ona treba da se porodi prirodnim putem, bez sredstva protiv bolova. Rekao mi je i da ako to ne znam, da nisam za to da budem pratnja", navela je ona.

Kad je Izidorinoj drugarici pukao vodenjak, pitala je medicinske sestre šta misle o tome da se njena prijateljica premjesti na sto za rađanje. Jedna od njih je rekla da bi, u suprotnom, porodilja mogla da se porodi na stolici, što je Izidora prenijela doktoru.

"Tada sam očigledno napravila grešku, postao je stvarno neprijatan. Počeo je da mi objašnjava da nisam edukovana. Naravno da nisam, došla sam kao pratnja", rekla je ona.

Onda joj je, tvrdi, ljekar zabranio da bude uz prijateljicu i rekao da je psihički nestabilna.

"Insistirao je na tome da moram da odem, ali nisam htjela jer je sam rekao da se vratim za pola sata. Tada me je uhvatio za ramena i počeo da me gura napolje. Sestre su me zbunjeno gledale i slegale ramenima. Tada smo već oboje digli glas", nastavila je ona svoju ispovest.

SLUČAJ PRIJAVILA POLICIJI

Kad je otišla i došla k sebi, pozvala je policiju.

"Policajac nije bio posebno zainteresovan, rekao je da imaju ozbiljnije stvari kojima moraju da se bave, ali je korektno odradio posao. Rekao je da od toga neće biti ništa, da doktor ima svjedoke, a ja ne. Rekla sam da odustajem od prijave ako mi se izvini pred policajcima i osobljem pred kojim me vrijeđao, što se nije desilo", navela je Izidora.

Ona kaže da ju je u tome trenutku posebno iznenadio jedan detalj.

"Kad sam pokazala masnice koja sam dobila, doktor je rekao da je to normalno jer i on zna da tako uhvati svoju ženu i djecu i da oni isto imaju masnice po rukama", rekla je ona.

BOLNICA: LJEKAROVO POSTUPANJE ISPRAVNO

Nakon što su saslušali njen dio priče, novinari Varaždinskih su se obratili i bolnici koja im je poslala saopštenje povodom neprijatnog događaja..

"Za vrijeme porođaja na koji je porodilja došla s pratnjom, ljekar je utvrdio da je osoba u pratnji vidno uplašena i nervozna te da njena prisutnost ne samo da nije na korist porodilje, već joj je i štetila. Isto je potvrdila i sama porodilja. Zbog toga je pratnja bila zamoljena u interesu porodilje da napusti porođajnu salu", navode iz bolnice.

Dodaju da se "pratnja" na samom izlasku predomislila i odbila da napustiti porodilište te da je udaljena da bi se porodilja zaštitila.

"Odbijanje postupanja bilo kojeg učesnika suprotno pravilima dobre ljekarske prakse je neprihvatljivo, a u ovom slučaju upravo se radilo o tome. Postupanje ljekara akušera u konkretnom slučaju u potpunosti je bilo usmjereno na dobrobit porodilje i njenog tada još nerođenog djeteta" zaključuje se u odgovoru Opšte bolnice Varaždin koji je poslao upravnik dr. Nenad Kudelić.

(Varaždinski.net)

