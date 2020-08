Došla s mužem na rijeku da roštiljaju i pecaju, a onda se oboje utopili

Mirjana Mladenović (64) okliznula se i pala u Veliku Moravu, a njen suprug Dragi (64), iako neplivač, pokušao da joj pomogne.

Dragi Mladenović (64) iz sela Saraorci kod Smedereva i njegova supruga Mirjana (64) udavili su se u Velikoj Moravi, i to naočigled nekoliko pecaroša.

Prema riječima očevidaca, supružnici su u petak došli na plažu kako bi uživali kraj reke.

- Bio je praznik Velika Gospojina i Mladenovići su traktorom došli do obale, koju su poznavali kao svoj dlan jer tu svakodnevno skupljaju drva. Međutim, kobnog dana nisu došli da rade, već da uživaju i da se odmore, jer je bio veliki praznik i nisu htjeli ništa da rade - kaže Lazar Nićiforović, očevidac nesreće.

Prema njegovim riječima, on je vidio dva tijela, muško i žensko, kako plutaju po vodi, prolazeći pored kopova pijeska.

- Na plaži su u to vrijeme, pored njih, bili i neki pecaroši. Oni su vidjeli da se žena okliznula i upala u rijeku. Muž je odmah reagovao i probao da je izvuče, a pošto nije uspio, sjeo je na traktor i otišao do druge obale da proba odatle da je spase. Međutim, kada je ušao u vodu, i on se udavio - priča Nićiforović.

Prema njegovim riječima, pecaroši, koji su sve vidjeli, nisu imali kod sebe telefon da pozovu pomoć.

- Sačekali su da dođe njihov drug, koji je po prethodno po dogovoru trebalo tu da dovede djecu. Baš kad su djeca naišla, tijela su došla do uvale, zakačila se za granu. Kad su djeca to vidjela, počela su da vrište - dodaje sagovornik i kaže da su u međuvremenu tijela otišla nizvodno.

Ronioci Žandarmerije juče su čitavog dana pretraživali Moravu, a iz rijeke je najprije izvučeno Mirjanino tijelo.

Komšije Mladenovića pričaju da ni Mirjana ni Dragi nisu znali da plivaju.

- Njih dvoje su bili u braku skoro 40 godina. Čitav život su proveli zajedno i lijepo su se slagali, pa nas ne čudi što je Dragi krenuo za ženom. On je učinio sve da je spase, mnogo su se voljeli. On ne bi mogao da podnese da mu se ona udavila pred očima, a da nije ništa preduzeo - kaže komšija.

- Nije nam jasno kako je ona upala u Moravu. Čujemo sad da joj je vjerovatno pozlilo dok je stajala do vode i da je zato upala i udavila se. Tu je i plićak, pa nam je to jedino logično.