Doktor koji je osumnjičen da je polno uznemiravao djevojčicu (13), već osuđivan

Doktor sudske medicine iz Novog Sada Š. T.,koji je juče uhapšen pod sumnjom da je obljubio dijete, i ranije je osuđivan zbog nedozvoljenih polnih radnji.

Njega je Opštinski sud u Novom Sadu 2009. godine osudio na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina i izrekao mu i mjeru bezbjednosti - petogodišnju zabranu vršenja ljekarskog poziva zbog krivičnog djela nedozovoljenih polnih radnji.

Sada je uhapšen zbog djela koje je, navodno, činio u periodu od 2018. godine do danas. On je, naime, u više navrata kada je sada dvanaestogodišnja A.M.Š. dolazila kod njega, primoravao djevojčicu da mu dodiruje genitalije, a on joj je za uzvrat davao novac.

U pretresu osumnjičenog stana i vikendice na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu oduzeti su mu tablet, računar i mobilni telefon koje koristi.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova.