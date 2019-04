Do kraja aprila borci Islamske države biće izručeni BiH

Kraj aprila novi je rok do kojeg će Ibro Ćufurović iz Velike Kladuše i Armin Čurt iz Sarajeva, pripadnici Islamske države, iz zatvorskog dijela kampa Roj na sjeveroistoku Sirije, biti izručeni, uhapšeni i procesuirani u BiH.

Prethodno je najavljeno da će Ćufurović i Čurt u BiH stići do kraja marta.

"Otvorili su se neki tehnički problemi vezani za to, ali koliko sada mogu da kažem to je u finalizaciji, u završnoj fazi. U ovom momentu, ono što mogu da kažem je da će te osobe biti izručene BiH najvjerovatnije do kraja mjeseca", poručio je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Prema dostupnim informacijama, u kampu Roj nalaze se i državljani BiH Edin Muftić, Nedim Mujčinović, Aldin Blagojević, te Elmedin Sinanović, za koje bi tek trebalo da počne proces provjera, pa moguće izručenje. I tu nije kraj. Dug je spisak boraca tzv. Islamske države ili Al Nusra Fronta koji su se predali kurdskim snagama. Među njima i Amir Selimović i Alija Keserović. Objavljene su i AFP-ove fotografije Edvina Babića. U zarobljeništvu su prema trenutnim informacijama i Salem Hasić i Senad Kasupović, te državljanin BiH Enes Borovac.

"Kurdi nemaju državu, ne radi se o nekoj državnoj strukturi s kojom možete pregovarati o deportaciji ili izručenju vaših državljana. SAD su svojevremeno nudile posredništvo svim zemljama, članicama koalicije u izručenju i deportaciji njihovih građana iz Sirije i Iraka u matične zemlje. Međutim, Amerikanci se povlače iz tog dijela Sirije i pitanje je da li su potencijali tehnički kapaciteti, logistički, koji su bili na raspolaganju prije dva ili tri mjeseca, još uvijek tamo", rekao je Vlado Azinović, stručnjak za pitanja terorizma.

Godinu i po u kampu Roj nalazi se i sestra Aleme Dolamić. Ona je udovica borca ISIL-a Nermina Јahića. Alemina sestra, uz još dvije državljanke BiH i njihovo devetoro djece, uputile su nadležnima u BiH apel za povratak. Krajem februara u Ministarstvu spoljnih poslova BiH održan je posljednji sastanak sa članovima njihovih porodica, a radi se na kompletiranju ličnih podataka.

U kampu Roj se, prema nepotpunim podacima, nalazi 31 državljanin BiH. U drugom, kampu Hol, nema ni okvirnog broja, ali se zna da pristižu. Samo u tri mjeseca - broj onih koji dolaze jer nemaju gdje - porastao je sa 10.000 na 76.000, podaci su Međunarodnog komiteta crvenog krsta.