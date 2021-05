DJEVOJKE, OPREZ! Pojavio se manijak u Krfskoj ulici

Na društvenoj mreži Facebook Banjalučanka Nikolina Rajilić objavila je post u kome upozorava sve, posebno djevojke, da na području od Krfske ulice, pa do kafića Triangolo se kreće, kako ona kaže psihički bolestan muškarac.

“Niži je crna ili tamno smeđa kosa, čini mi se da je i proćelav i ima otprilike 35 do 40 godina. On se unosi djevojkama u lice, pravi se da pozdravlja i pita šta ima, no prilično napadno, a potom i prati kroz uličice. Ovo se već jednom desilo drugarici i meni, s tim da je prošli put nju povukao za ruku i prvo smo mislile da mu se učinilo da je neko drugi u pitanju, pa se zbunio čovjek”, navela je ona.

Rajlićeva je kazala da prvi put kada su srele pomenutog muškarca, tada ih nije pratio, prenosi Banjaluka.com.

“Sinoć je objema vikao u Krfskoj, potom nas presreo u ulici Cara Lazara i pratio do pumpe “NES Petro”. Kako mi ubrzamo ili usporimo, tako i on. Drugarica je ušla u market, a ja sam ostala ispred i skroz je prišao i ponovo mi se unosio nepovezano, a kada sam uzela telefon, nastavio dalje. Nakon toga ušao je u kafić Triangolo i čekao da naidjemo, pa potom ponovo izašao i krenuo se unositi, no tada je čuo da razgovaram sa nekim na telefon, pa se vratio u kafić”, ispričala nam je Rajlićeva.

Dodala je da je slučaj prijavljen policiji.

“Čovjek možda zaista ima ozbiljan psihički poremećaj, no i u tom mu slučaju nije mjesto na ulici. Želim da skrenem pažnju svima koji se kreću u tom dijelu, a posebno upozorenje djevojkama, jer nije ugodno ni sekunde ni u društvu, a da ne govorim ako hodate same. I naravno, prijavljujte ovakve slučajeve, svaki put, jer je bolje i da se provjeri, nego da čekamo loš ishod kao povod za akciju”, zaključila je ona.