Razuzdana zabava za društvo, koju je prošlog vikenda upriličio mladić s istoka Hrvatske, neslavno je okončao prijavom za silovanje, dolaskom policije i privođenjem desetak mladića koji su odvedeni u policiju na ispitivanje.

Nakon provedene istrage u kojoj su saslušani svi učesnici zabave, kao i sama silovana 22-godišnjakinja, Županijsko tužilaštvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 25-godišnjeg mladića s područja istočne Hrvatske. Sumnjiče ga da je 14. juna silovao, odnosno prisilio na seksualni odnos.

Nezvanično se saznaje kako je mladić (27) zabavu organizovao u svojoj porodičnoj kući, u vrijeme kada mu roditelji nisu bili kući. To nije prvi put da on organiuje zabave, kažu njegovi prijatelji koji su, ovoga puta, pozivnicu za zabavu dobili putem direktnih poruka preko Instagrama. Bila je to pozivnica izrađena posebno za tu priliku, s navedenom adresom održavanja i namijenjena odabranom krugu ljudi. Navodno je bilo pozvano 50-tak cura i momaka s područja istočne Hrvatske, svi u dobi od 20 do 28 godina.

- Došla sam na zabavu preko prijateljice koja je dobila pozivnicu. Nikad nisam bila kod njega u kući. Činilo se da su imućni. Neke od pozvanih sam znala, ali većinu ne. Činilo mi se da ima i maloljetnih cura. Nije to bio baš običan "parti", više razuzdan. Bilo je alkohola, neke droge. Upoznali su me s curom za koju su kasnije rekli da je silovana. S tom je curom te večeri bio dečko koji je organizirao zabavu pa sam mislila da su oni u vezi. U početku je zabava bila odlična, dobra muzika, zezancija, lagano cuganje. U jednom trenutku druženja svih su postala intimna. Počeli su nestajati po sobama - ispričala je jedna od djevojaka koje su prisustvovale zabavi.

Navodi da je ubrzo s prijateljicama otišla.

- Dva sata kasnije saznale smo da je u kuću upala policija jer je neko prijavio silovanje - kaže ona.

Nezvanično se saznaje kako je silovana djevojka navodno pristala na intimni odnos sa svojim dečkom, no kad je on izašao iz sobe, a ona zaspala, u nekom je trenutku neki drugi mladić ušao u sobu.

Iskoristio je situaciju te usnulu djevojku prisilio na seksualni odnos. Nije se uspjela odbraniti nego je, nakon odnosa, mladić izletio iz sobe, a ona uplakana u pomoć dozivala ostale.

Na njoj su se vidjeli i tragovi krvi. Neko od prisutnih pozvao je policiju koja je vrlo brzo došla i iz kuće više niko nije mogao izaći jer je bila poprište krivičnog djela.

Djevojku su odveli na ginekološki pregled, a desetak mladića policija je odvela na saslušanje. Jedan od saslušanih bio je i sam organizator zabave koji poriče silovanje jer je djevojka s njime pristala na odnos.

Nakon poređenja uzetih briseva i tragova krvi policija je u pritvoru zadržala 25-godišnjeg mladića. No, i on poriče silovanje. Problem je što se žrtva seksualnog zlostavljanja ne sjeća osobe koja joj je došla u sobu, odnosno ne zna njegov identitet.

Županijsko državno tužilaštvo koje je slučaj preuzelo objavilo je da su protiv uhapšenog mladića otvorili istragu. Nakon ispitivanja u državnom tužilaštvu odveli su ga dežurnom sudiji, koji je 25-godišnjaku odredio pritvor zbog opasnosti od ometanja istrage. Ako mu dokažu krivicu za silovanje prijeti mu kazna zatvora od tri do deset godina.