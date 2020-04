Djevojčica upala u bunar, spasili je prolaznici

Na dječijem igralištu u sarajevskom naselju Alipašino Polje maloljetno dijete danas je nešto iza 16 sati upalo u bunar koji je prema procjenama dubok oko pet metara.

Na svu sreću dijete je prošlo bez povreda, a spasili su ga dvojica muškaraca koja su se nalazila na tom području.

Kako su u MUP Kantona Sarajevo potvrdili za Klix o ovom događaju je obaviještena PS Novi Grad koji su izašli na mjesto događaja i utvrdili uzrok nesreće.

– To se dogodilo u ulici Semira Frašte na Alipašinom Polju. Policija je obavila razgovor s majkom djeteta koja je rekla da je u tom momentu bila u neposrednoj blizini djeteta, ali da je razgovarala s prijateljicom. Kada se okrenula vidjela je dvojicu muškaraca koji drže u rukama dijete i saopštavaju joj da je upalo u bunar. U bunaru je bilo malo vode i on je metalni promjera 70×50. Poklopac smo pronašli on je bio pored bunara. Na svu sreću dijete je dobro i to je najvažnije – kazali su nam u MUP KS.

U MUP-u KS su nam rekli da je o ovome upoznat i dežurni tužilac koji će sačiniti zapisnik.

– Sa ovim slučajem je upoznato i nadležno preduzeće koje će izaći na teren i izvršiti popravku kako se ne bi dešavali ovakvi i slični slučajevi – istakli su u MUP-u KS.

Iako nije poznato zbog čega se poklopac nalazio pored, a ne na bunaru, a uz to se još nalazi pored dječijeg igrališta, ovim putem apelujemo na sve građane da budu savjesni i da ne skidaju poklopce sa bunara ili da iste vrate na mjesto ako nedostaje kako bi se spriječile ovakve i slične tragedije.

– Jedan mladić se našao u blizini te je skočio unutra, a ja sam je povukao sa sredine bunara, te smo brzo dijete izvukli. Bunar je dubok otprilike pet metara, a u njemu se i sada nalazi otprilike metar vode – ispričao nam je zabrinuti građanin Alipašinog Polja ustupivši nam fotografije sa mjesta događaja.