Djevojčica Monika i njen otmičar posljednji put viđeni u kamionu BiH tablica

Potraga za djevojčicom Monikom Karimanović (12) i njenim otmičarem, višestrukim silovateljem Ninoslavom Jovanovićem iz Malče uveliko traje.

Slučaj otmice uznemirio je i građane u BiH, jer se radi o pedofilu koji je nedavno izašao iz zatvora.

Posljednje informacije govore da su se djevojčica i Malčanski berberin, kako je Jovanović prozvan zbog šišanja svojih žrtava, od Malče do Knjaževca prevezli kamionom oznaka BiH. Monika je nestala 20. decembra na putu od svoje kuće u Suvom Dolu ka selu Donji Brod, gdje je škola koju pohađa.

Prema posljednjim informacijama, pedofil i djevojčica su bili u kamionu registarskih oznaka BiH.

U Srbiji se od 2015. godine vodi registar pedofila u koji je ukupno upisano 306 imena, ali u njemu nema Malčanskog berberina, što je revoltiralo javnost. To se pravdalo činjenicom da se zakon ne može primijeniti retroaktivno, a pedofil iz Malče je posljednju žrtvu napao 2005. godine, nakon čega je 12 godina bio i u zatvoru.

U BiH ne postoji registar pedofila na nivou BiH, ali ovaj zakon prošle godine usvojen je u Republici Srpskoj. Registar u RS je nedostupan široj javnosti i u njemu su upisane osobe pravosnažno osuđene za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prema ovom zakonu, sve škole, vrtići, sportski klubovi i druge organizacije koje rade s djecom obavezne su prilikom zapošljavanja radnika ili angažovanja saradnika provjeriti jesu li potencijalni učitelji, odgajatelji ili treneri na spisku osuđenih pedofila koje vodi MUP RS. Registar pedofila u Federaciji BiH još nije usvojen.

Sarajevski neuropsihijatar i vještak dr. Omer Ćemalović, koji se susretao sa slučajevima pedofilije, smatra opravdanim uvođenje registra.

– Ako se to u svijetu čini opravdanim i efikasnim, ne vidim razloga zašto ne bi i kod nas bio, pogotovo što su kod nas institucije sistema dosta slabe, usitnjene i razjedinjene. Nema sinhronizovanog djelovanja između njih – mišljenja je Ćemalović.

On ističe da su pedofili ljudi koji imaju seksualni poremećaj. Najčešće su to očevi, djedovi, rođaci, komšije, kućni prijatelji i nastavnici.

– Ti ljudi, po pravilu, znaju šta rade, oni su svjesni da to nije dozvoljeno, ali radi zadovoljenja svoje pohote oni se upuštaju u takav rizičan potez. Oni su bezobzirni i kada se odluče na to, služe se manevrima, od ulagivanja, komplimentiranja, kao i ucjenjivanjem da će roditeljima nešto uraditi i da će žrtva biti kriva. Ne prezaju da seksualno zlostavljaju i svoju djecu i to nerijetko u potpuno trijeznom stanju – kaže Ćemalović.

Predatori potiču iz svih slojeva društva, od najneobrazovanijih pripadnika do osoba koje visoko kotiraju u intelektualnom sistemu.

Postupci pred sudom

Pred sarajevskim sudovima u toku je suđenje dvojici predatora. U jednom slučaju otac D. M. (40) je optužen da je tri godine seksualno zlostavljao svoju 14-godišnju kćerku, a majka je sve vrijeme znala za to. U drugom slučaju K. F. (39) tereti se zbog bludnih radnji nad svojim pastorkom, koji je 2012. godine imao osam godina, a napastvovanje je trajalo do 2015. godine.

Hemijska kastracija

Makedonija je prva država u regiji koja je uvela hemijsku kastraciju osuđenih pedofila. Oni će se moći odlučiti za dobrovoljnu kastraciju i manju zatvorsku kaznu ili doživotni zatvor. Za one pedofile koji ponove djelo – hemijska kastracija će se provoditi bez njihovog pristanka.