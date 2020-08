Djevojčica (6) povrijeđena u beogradskom zoo vrtu

Djevojčica (6) povrijeđena je nakon što je pala sa zida u Beo zoo vrtu, pišu beogradski mediji.

Djevojčica je, prema njihovim saznanjima, oko 17 časova pala sa zida visokog nekoliko metara, nedaleko od glavnog ulaza u Zoo vrt i zadobila povrede leđa.

Ona je potom transportovana u Urgentni centar, a prema prvim informacijama, djevojčica je u trenutku nesreće bila sa ocem.

Da je došlo do nezgode potvrdili su u Beo zoo vrtu.

"Devojčica je bila u obilasku sa roditeljima kada je došlo do pada. Oni su potom sa detetom došli do glavne kapije kako bi zatražili pomoć. S obzirom na to da nije bilo lekarske ekipe u samom vrtu, pozvana je Hitna pomoć koja je devojčicu transportovala u Urgentni centar. Prema informacijama koje mi imamo u pitanju su lakše telesne povrede", rekli su iz Beo zoo vrta portalu "Telegraf".

