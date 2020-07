Djed poginulog motoriste ugledao jeziv prizor: "Umjesto da ga ženim, ja ga sahranjujem"

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na putu Šabac – Sremska Mitrovica poginuo jer vozac motocikla marke ''Suzuki'', R. P. (22) iz Drenovca.

Vozač motocikla se kretao iz pravca Sremske Mitrovice ka Šapcu i najvjerovatnije, zbog neprilagođene brzine, udario u zadnji dio traktora ''IMT 539'' za koji je bila zakačena prskalica, kojim je u istom smjeru upravljao A. M. (48 ) iz Drenovca.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigli roditelji, familija i prijatelji. Okupljeni mještani zanijemeli su pred stravičnim prizorom.

U kanalu, pored motora ležalo je beživotno tijelo mladića.

- To je moj najstariji unuk od kćerke. Umjesto da ga ženim, ja ga sahranjujem. Lijepo sam mu govorio da vozi pažljivo, da se smiri, ali on me nije slušao – priča deda kroz suze.