Dječak (13) silovao ovcu pa strinu (56): Sat vremena se iživljavao nad njom u kanalu

Dječak (13) je silovao svoju strinu B. K. (56) iz okoline Ivanjice, koja ga je prijavila policiji.

Ona kaže da je tinejdžer nasrnuo na nju u šumi dok je brala pečurke i da se nad njom iživljavao sat vremena.

- Otkad sam prije pet godina iz Beograda došla u selo, gdje sam se udala po drugi put, taj mali se stalno motao oko naše kuće. Živi odmah pored nas i virio nam je kroz prozore. Jednog dana je došao njegov otac i rekao mi: „Ima da te natjeram da se svučeš gola ispred njega. On se vama vrti oko kuće. Sada sam ga izudarao, ne znam šta da radim!“ Bila sam šokirana. Mene je stalno pratio, dizao nam roletne, lupao na prozore, cijepao mreže, nisam imala mira od njega - kaže B. K., koja je doživjela psihički šok i dobila šećer i visok pritisak.

Ona tvrdi da se nekoliko puta obraćala se policiji.

- Jahao nam je ovce, a jednom sam ga zatekla u našoj štali kako siluje našu ovcu, koja je poslije lipsala! Sve sam ispričala mužu, ali on nije htio da se zamjera bratu! Policija mi je rekla: „Ih, velika stvar što jaše ovce“. Obraćala sam se socijalnoj radnici i zvala direktora škole, gdje je radio svašta. Međutim, nastavnici su rekli „da će riješiti problem“, a on ne zna ni da se potpiše.

Nije me dirnuo do 26. juna, grehota bi bilo da lažem. Moj muž je sve tolerisao zbog toga što mu je majka nedavno pala s terase i umrla i što mu sinovac živi siromašno sa ocem, bratom i sestrom - kaže ona i otkriva da je sve kulminiralo kada je počeo da joj ulazi u kuću i prevrće po njenom vešu.

- Dan uoči silovanja imala sam proliv i čitav dan sam ležala. Popila sam antibiotik, ali mi đavo nije dao mira, pa sam sljedećeg dana išla po pečurke. Kada sam krenula, on je bio s mojim mužem kod traktora, ali sam u jednom momentu vidjela da je krenuo za mnom. Govorila sam mu: „Vrati se, majmune, zvaću muža!“, ali nije htio. U džepu je imao kanape kojim se vežu bale sijena. Kod neke šljive sam ga gađala štapom i onda me je zaskočio s leđa, uhvatio me je za ruke i u kanalu me oborio.

Zbacio mi je čizme i vezao mi ruke. Svukao mi je trenerku i veš i silovao me. Nisam imala snage, da li od umora ili bolesti da se borim s njim. Imao je snagu kao mladić od 20 godina, a ja sam sitna i mršava. Kumila sam da me pusti, govorila da ću mu dati bombone i pare, ali me nije puštao - usplahireno priča žena i dodaje da se sat vremena iživljavao nad njom.

- Vukao me je kroz kanal. Dva puta me je silovao, dok me je držao za gušu. Onda je rekao: Idemo kući kod mene da nastavimo.“ Zaprijetio mi je da nikom o ovome ne pričam. Poslije je pobjegao. Doživela sam istu bol kao kada sam izgubila ćerku od 21 godinu - kaže sagovornica, koja je molila napasnika da ostane živa zbog ćerke i tri unuke.

Žena kaže da je uspjela da se dovuče do komšija, ali da im ništa nije rekla. Kada je došla kući, rekla je mužu i zvali su policiju.

- Taj mali je rekao da ja lažem i da je on brao trešnje u šumi. Na slobodi je, on je psihički bolestan. I sada prođe i gleda me. I dalje jaše ovce po selu, a mene je strah, ne smijem nigde sama. Sumnjam da ga je jedan komšija nagovorio da mi to uradi - kaže B. K.

Ključni tragovi sa garderobe

Advokat Zoran Marković iz Ivanjice, koji zastupa B. K., izjavio je da je slučaj u Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

- Čekam rezultate istrage. Do danas nikakvo obaviještenje nisam dobio. Žena je dala izjavu u policiji i bila je na ginekološkom pregledu. Od nje je uzeta garderoba, mobilni i druge stvari kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo - kaže Marković.

(Kurir)