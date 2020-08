Direktor doma za stare tereti se za trovanje štićenika lijekom za životinje!

Prvi čovjek Zavoda za smještaj odraslih lica "Male pčelice" Vladica Stanojević i doktorka ove ustanove privedeni su zbog sumnje da su korišćenjem supstance za liječenje stoke ugrozili živote pacijenata iz doma za ometene u razvoju, u želji da suzbiju zarazu šugu koja se tu pojavila

Vladica Stanojević, direktor Zavoda za smještaj odraslih lica "Male pčelice" iz Kragujevca, ustanove za zbrinjavanje odraslih osoba ometenih u razvoju, i doktorka iz ove ustanove uhapšeni su juče zbog sumnje da su za liječenje štićenika koristili "medimektin", lijek koji se inače koristi za liječenje životinja. Inače, Stanojeviću se na teret stavljaju i razne finansijske mahinacije, kojima je bio sklon kao direktor Zavoda.

Opasno

Inače, lijek "medimektin" se može izdavati samo na recept veterinara i koristi se isključivo za liječenje goveda, svinja i ovaca, i to pod posebnim uslovima, u skladu s njihovim uzrastom. Lijek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Prema saznanjima portala Objektiv, u Zavodu za smještaj odraslih lica "Male pčelice" pojavila se šuga i mnogi štićenici su oboljeli od ove zaraze. Pojavu šuge u svom objektu direktor Stanojević pokušao je da prikrije tako što je doktorki Zavoda izdao naređenje da oboljele liječi lijekom "medimektin". Odmah po dobijanju prijave policija je uhapsila doktorku i direktora.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da ministarstvo nastavlja s pojačanim kontrolama u svim ustanovama, te da će odgovarati svako ko ne radi u skladu s propisima. - Svako ko ne radi u skladu sa zakonom i ko pravi prekršaje treba da bude uhapšen i procesuiran u skladu sa zakonom - podvukao je Đorđević.

Pojačan inspekcijski nadzor

Posebni savjetnik ministra Ana Đokić istakla je da je ovo hapšenje još jedan rezultat pojačanog inspekcijskog nadzora, i da će ministarstvo nastaviti da radi na tome da se procesuiraju svi oni koji ne rade u skladu sa zakonom. - Mi smo pokrenuli pojačane inspekcijske nadzore u svim oblastima, pa tako i u sistemu socijalne zaštite. To je još jedna u nizu akcija kojima smo uspeli da otkrijemo nepravilnosti, koje smo prijavili MUP i tužilaštvu na dalje postupanje. To je još jedna u nizu situacija, poput one u Nišu, gde smo mi bili ti koji su primijetili propuste od strane direktora gerontološkog centra u vezi s koronom i taj slučaj smo prijavili policiji - navela je Đokićeva. Podsjetimo, Zavod za smještaj odraslih lica "Male pčelice" postoji od 1972. godine, ima 885 korisnika, a u sastavu Zavoda je obradivo zemljište na površini od 17 hektara, farme kokošaka, svinja i goveda.

