Dileru iz Hercegovine određen jednomjesečni pritvor

Sud BiH prihvatio je prijedlog Tužilaštva BiH i odredio jednomjesečni pritvor Vinku Miloševiću iz Gabele, koji se u akciji kodnog naziva "Tebra" sumnjiči za proizvodnju i promet pola tone skanka.

Milošević se prije četiri dana predao inspektorima Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), nakon čega je uhapšen.

On se, nakon što je izdat nalog za hapšenje i pretres imovine u Gabeli, gdje i pronađena droga, krio u jednom stanu u Metkoviću. Ali Milošević je najavio svoju predaju s ciljem da inspektorima, navodno, ispriča sve o švercu droge iz Albanije, preko Crne Gore i BiH, do Hrvatske, a zatim do država Evropske unije.

Naime, pritvor mu je, ipak, određen zbog strah od bijega i počinjenja novog krivičnog djela.