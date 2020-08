Detalji zločina koji je šokirao BiH: Ostavio poruku "Pamtite me po dobrom"

Četrdesettrogodišnji Zuhdija Dervić iz Bužima u četvrtak je u večernjim satima iz automatske puške ubio bivšu partnericu Mevlidu Brkić, nakon čega je presudio sebi. Zločin se, kako piše Cazin.ba, desio u bihaćkoj Ulici Nerkeza Smailagića.

Krvavi pohod

"Za sada sve ukazuje na to da se radi o zločinu iz strasti te da je 43-godišnjak planirao zločin. On je došao ispred kuće u kojoj je oštećena živjela. Ubio ju je na kućnom pragu, a prije nego će krenuti u krvavi pohod, napisao je poruku: Pamtite me po dobrom. Poruku je, uz svoju fotografiju", objavio na Facebook profilu, ispričao nam je izvor blizak policiji.

Uviđaj na licu mjesta su obavili pripadnici MUP-a te dežurni tužilac Tužilaštva USK-a, koji je naredio da se obavi obdukcija oba tijela.

Kako se saznaje, Dervić i žrtva su se zabavljali neko vrijeme, a nesretna žena ga je nedavno napustila. Ona je, navodno, živjela u inostranstvu, a u Bihać je došla kako bi posjetila porodicu. U kući su u vrijeme zločina, navodno, spavali majka ubijene i brat s porodicom.

Proganjanje

"Zuhdija je na sve načine pokušavao da se pomiri s Mevlidom. Zbog nje je ostavio svoju ženu. Kada ga je Mevlida ostavila, on je nastavio da je zove i proganja. Stalno je dolazio ispred njene kuće i zvao je na telefon. Ona nije htjela da razgovara više s njim, a u međuvremenu je našla novog partnera. Iza nastradale su ostala i djeca iz prvog braka", kaže izvor za Cazin.ba, ističući da je iza Mevlide ostalo dvoje djece.

Slična ljubavna tragedija desila se u novembru prošle godine, kada je Nedžad Čaušević ubio ljubavnicu Sanelu Trstan, a potom i sebe.