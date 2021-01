Detalji stravičnog ubistva kod Laktaša - Krenuo u pljačku, pa ubio inspektorkinog oca

Za ubistvo Gojka Veselića (76) u selu Koljani kod Laktaša saznalo se tek nakon dva dana, kada je kćerka došla do njegove kuće da ga potraži, jer se nije javljao na telefon.

Oca nije zatekla u kući, a kćerka, koja je inače policijski inspektor, odmah je posumnjala da nešto nije u redu i sve je prijavila policiji. Pokrenuta je istraga, koja je potvrdila najgore slutnje. U bunaru, iza kuće, pronađeno je njegovo tijelo.

Ono što je posebno interesantno u ovom slučaju jeste da su policajci u nedjelju uveče prošli 50-ak metara od tijela ubijenog Veselića, ali ništa nisu primjetili, pošto je bila noć.

Mještani u strahu

Nedugo poslije toga uhapšen i je Bogdan Vajukić (23), a prema nezvaničnim informacijama, on je tokom saslušanja u policiji priznao ubistvo. S Vajukićem je uhapšen i Dejan Popović, koji se sumnjiči da mu je pomagao.

Mještani malog sela Koljani pričaju da ih je Vajukić godinama maltretirao i pravio probleme, te da su svi bili u konstantnom strahu od njega.

– Od kada je napunio deset godina krenuo je praviti probleme. Skoro da nema kuće u selu koju nije opljačkao ili iz koje nekog nije istukao – ističu mještani.

Lupanje na vrata

Sve je počelo u nedjelju, kada se kod Vajukićeve kuće skupilo njegovo društvo. Tu su pili alkohol cijeli dan. Bila su tri, četiri mladića i jedna djevojka.

U večernjim časovima Vajukić je uzeo auto jednog druga i on i Dejan Popović su navodno krenuli da kupe cigarete. Međutim, umjesto u prodavnicu prvo su se zaputili pred kuću u kojoj su bili Gordana Božić i njena majka Danica Stanić (85).

Božićeva je za Srpskainfo ispričala da je još u šoku zbog svega šta je preživjela u nedjelju uveče. Kaže da je zbog toga morala otići doktoru i da još uvijek pije tablete za smirenje.

– Bila sam u kući sama s majkom i oko 18-18.30 neko je počeo jako da lupa na moja vrata i da vuče šteku. Počela sam galamiti i ta ja osoba otišla. Vidjela sam kroz prozor da odlazi, a nedugo zatim se čula vriska i galama negdje u blizini moje kuće. Ugasila sam sva svjetla i kroz prozor sam vidjela kako se neko vozi autom, na kojem su bila ugašena svjetla – priča Božićeva.

“Mislila sam da je kraj”

Ubrzo napadač opet dolazi do njene kuće i kreće da lupa na vrata. Ona je počela da doziva pomoć, ali to nije prepalo napadača.

– Lupao je nogama od vrata i ja sam vidjela kako ih izvaljuje iz zida. Zatim je razbio staklo na vratima i ruku proturio, pokušavajući da ih otključa. U tom trenutku sam mislila da je kraj, gledala sam smrti u oči. Samo sam ponavljala “da mi je još jednom vidjeti sina”. Majka je govorila da ubije nju, a da mene ostavi na životu – priča u suzama Gordana.

Ističe da je uzela telefon da zove supruga, ali da joj je, kako se tresla od straha, telefon ispadao iz ruke.

Svjedoci

Napadač je čuo poziv i to ga je vjerovatno prepalo. On je pobjegao, a ubrzo su došli Gordanin sin i suprug.

– Pozvali smo policiju, koja je došla, a isto veče uhapsili su Vajukića – dodala je Božićeva.

Kaže da su tada do njene kuće došli Vajukićevi drugovi, koji su tvrdili da ju je on napao i da će oni svjedočiti o tome. Među njima je bio i Popović, koji je takođe tvrdio da će on o svemu svjedočiti.

Sumnja se da je upravo između ova dva napada na kuću Božićeve, Vajukić otišao do kuće Veselića i nesretnog starca ubio udarcima šakama.

Njegova namjera je bila da opljačka starca; kada ga je pretukao vjerovatno je ukrao neke stvari iz kuće.

Leš u dvorištu

Nakon što je policija obavila uviđaj kod Božićeve, oni su otišli do Vajukićeve kuće i uhapsili ga.

Zanimljivo da se policija nalazila na samo 50-ak metara od kuće Veselića i da je on u to vrijeme mrtav ležao u dvorištu, ali nisu ništa primijetili.

Vajukića su odveli u policijsku stanicu u Laktašima, gdje su ga zadržali do jutarnjih časova.

Ubica je zatim pušten na slobodu. Uzeo je taksi i došao do Koljana, a iz vozila je izašao u blizini Veselićeve kuće.

Kada je shvatio da policajci nisu primjetili da je ubio Veselića ponovo se zaputio u njegovu kuću. Ispred kuće našao je tijelo starca u snijegu, ušao je u kuću, uzeo deku i plahtu i umotao tijelo. Potom ga je bacio u bunar iza kuće i otišao.

Žrtvina kćerka

Ko zna do kada se ne bi saznalo za ubistvo da njegova kćerka nije posumnjala da nešto nije u redu.

– Zvala je oca u ponedjeljak na telefon, ali je telefon bio isključen. Zatim je nazvala komšinicu i ona joj je rekla da nemaju mrežu u selu. Kćerka je opet drugi dan pozvala oca, a kako je on i dalje bio nedostupan, ona se zaputila u Koljane. Kad je došla, shvatila je da se nešto desilo, a poslije nekoliko časova pronađeni su i tijelo i ubica – rekao je izvor Srpskainfo.

Mještani su u strahu da ubica ne izađe uskoro iz pritvora, jer ih, kako navode, teroriše već godinama. Kažu da se Vajukić nedavno oženio, te da ima malu bebu.

Poznat policiji

Vajukić je stari znanac policije, a danas mu je trebalo da počne suđenje zbog oštećenja i oduzimanje tuđe stvari.

On je uhapšen i zbog krađe 2018. godine. Tada je automobilom presreo S.Ć, pretukao ga, ugurao u svoj automobil i oteo 500 KM. Zatim ga je odvezao i na kraju izbacio u blizini nadvožnjaka na “debelom” minusu, a spasla ga je policijska patrola, koja ga je slučajno uočila.

