Detalji optužnice masakra u Jabukovcu: Davor se tereti da je ubio dvije žene

Davor Pernić (36) iz Jabukovca optužen je da je hicima iz “škorpiona” ubio Draganu Jozeljić (53), njenu majku Ljubinku Oprikić (76) i pucao u ujaka Raju Kazimirovića, domaćina salaša, dok tužilaštvo Maju Bađikić (26) tereti da je Raji ispalila hitac u glavu, kao i da je usmrtila njegovu majku Dragicu Kazimirović (93).

Optužnicu za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu 7. avgusta prošle godine na salašu u Velja Vratni kod Jabukovca, Više javno tužilaštvo u Negotinu podiglo je prije nedjelju dana. Motiv zločina na salašu je koristoljublje, jer je Davor čuo da Raja Kazimirović, koji je živio sa majkom Dragicom, ima novca.

Prema navodima tužilaštva, kobnog dana okrivljeni Davor i Maja, svako u svom automobilu, krenuli su ka salašu Kazimirovića, ali je on svoje vozilo ostavi u šumi, pa su njenim automobilom do ivice šume u blizini imanja žrtva. Okrivljeni je inače kod kuće obukao maskirnu uniformu, a kada su izašli iz Majinog vozila, prema navodima tužilaštva, njoj je dao fantomku i par rukavica, a za sebe je zadržao drugu fantomku i rukavice.

– Davor je Maji dao pušku sa prigušivačem, dok je za sebe zadržao ”škorpion”, takođe sa prigušivačem – piše u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Negotinu.

Okrivljeni Davor i Maja su, kako je navedeno u optužnici, u dvorištu pored šupe prvo našli na Dragicu Kazimirović, koja je bila sagnuta i cjepkala je drva. Prošli su neopaženo i stigli do manje kućice gdje je sjedila Dragana Jozeljić i čitala knjigu. Međutim, ugledala ga je i ustala, podigla ruke kao da se predaje, a Davor joj je rekao: “Daj pare”. Dragana Jozeljić je odgovorila: “Nema para, nema para”.

– On joj se ponovo obratio istim riječima, a tada je Maja ispalila hitac u Dragicu Kazimirović, koja je počela da zapomaže. Dragana Jozeljić je krenula ka Davoru, a on je, sa razdaljine od dva-tri metra iz automatskog pištolja pucao u nju – tvrdi Više javno tužilaštvo u Negotinu.

Nakon toga okrivljeni su otišli stepenica koje vode na sprat nove kuće, kada je naišla Ljubinka Oprikić i Davor je pucao u nju. Ljubinka je odmah preminula. Popeo se na sprat kuće gdje je u jednoj sobi našao tri novčanice od po 50 evra. Novčanice je uzeo, a zatim, kako tvrdi tužilaštvo, sa Majom otišao do stare kućice gdje je našao štos novčanica od po hiljadu dinara, koje je takođe uzeo. Krenuli su ponovo ka novom dijelu kuće da bi tražili novac, ali je Davor tad čuo traktor i vidio Raju Kazimirovića na njemu. Raja je dao gas, i kada je traktor bio osam do deset metara od Davora, on je pucao i pogodio starijeg muškarca. Raja Kazimirović se sagnuo u desnu stranu i traktor se ugasio, a Davor je krenuo da njegovo tijelo prekrije krpom. Prethodno je na Majin zahtjev tijelo Ljubinke Oprikić prekrio krpom. Kako je približavao traktoru, Raja Kazimirović je počeo da diže glavu. U tom momentu, kako navodi tužilaštvo, Maja je Kazimiroviću pucala u glavu. Odmah nakon toga Davor je stavio krpu preko Rajinog lica, rekao Maji ‘idemo‘ i salaš su napustili istim putem kojim su i došli. Davor je, navodi tužilaštvo, predložio da nakon toga ne komuniciraju i rastali su se.

Četvorostruko ubistvo na salašu kod Jabukovca, sela već poznatom po masakru, uznemirilo je srpsku javnost. Dvije nedjelje nakon što su nađena tijela četvoro rođaka, uhapšen je mještanin Davor Pernić. On je priznao zločin, a na imanju njegovog oca nađen je arsenal. U tom momentu Pernić nije pominjao Maju, ali je mjesec dana poslije hapšenja promijenio iskaz i označio Maju kao svoju saučesnicu, kazavši da je njena ideja bila da počine zločin.

Maja je uhapšena, a oboje su bili na psihijatrijskom vještačenju. Oboje su bili uračunljivi, utvrdili su vještaci.

Nakon što na oružju iz koga je pucano u žrtve na imanju u Velja Vrasni, nisu nađeni biološki tragovi sada okrivljene Maje, ona je puštena na slobodu. Međutim, po nalogu tužilaštva nedavno joj je oduzet pasoš, a zabranjeno joj je da sa ličnom kartom napusti Srbiju.

“Pernić se opuška jsetio četiri mjeseca kasnije”

– Moja klijentkinja je okrivljena samo na osnovu opuška koji je naprasno nađen u blizini salaša. Pernić se tog opuška nije sjetio kada je uhapšen, ni mjesec dana kasnije kada je bez ikakvih dokaza optužio Maju, već krajem decembra, četiri meseca od momenta kada je priveden. Zanimljivo je da se tada sjetio ne samo opuška već je znao i tačno mjesto gdje je Maja navodno bacila opušak – kaže za Blic advokat Miroslav Lazić, Majin branilac, i dodaje da će uložiti žalbu na optužnicu, kao i da će tražiti da se ispita da li je taj opušak “marlbora” na kome je izolovan Majin DNK zaista na tom mjestu stajao duže od četiri mjeseca i kakva je sve oštećenja morao da pretrpi za to vrijeme zbog različitih vremenskih uslova.