Detalji krvavog pira u manastiru Glogovac - Vozač ubice monaha Stefana biće svjedok saradnik

Nakon saslušanja Dragana Ševe, osumnjičenog za ubistvo monaha Stefana Ačića, biće poznato šta se sve dešavalo kobne večeri u manastiru Glogovac, ali i koja je uloga misterioznog vozača koji ga je dovezao u Šipovo i nakon ubistva vratio u Banjaluku.

Ševa u UKC RS, 24 sata čuvaju pripadnici Policijske uprave Banjaluka.

– Kada Ševo bude zdravstveno stabilan, postupajući tužilac će ga ispitati i očekuje se da mu tada predloži pritvor – ističe pomenuti izvor.

Međutim, još je prava misterija uloga osobe koja je dovezla Ševu do manastira Glogovac, a zatim nakon ubistva ga odvezla za Banjaluku.

Iz policije i Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka se za sada nisu oglašavali oko ove osobe i zvanično nije poznat njen status. Međutim, izvor otkriva da bi ta osoba mogla dobiti status svjedoka saradnika.

Odmah nakon ubistva, taj muškarac je nađen i uhapšen i priznao je da je Ševu dovezao do manastira, te ga nakon ubistva vratio u Banjaluku, ali je tokom ispitivanja tvrdio da nije znao šta je Ševo uradio u manastiru.

– Inspektori nisu baš povjerovali u njegovu priču, jer zvuči skoro nemoguće da nekog koje počinio tako brutalno ubistvo može da odveze do Banjaluke i da ništa ne primijeti. Trpezarija u kojoj se desilo ubistvo bila je puna krvi, pa je moralo biti tragova i na njemu – ističe sagovornik.

Izvor tvrdi da bi Tužilaštvo moglo "oprostiti" toj osobi što je saučesnik u ubistvu, ali da u nastavku predmeta bude ključni svjedok protiv Ševe.

– On je jedina osoba koja je bila u kontaktu sa njim poslije ubistva i zbog toga se sumnja da on ima ključne informacije. Upravo zbog toga će mu tužilac, najvjerovatnije, ponuditi da bude svjedok saradnik u ovom slučaju i tako izbjegne svoju odgovornost. U slučaju da on to odbije, mogao bi biti optužen da je saučesnik u ubistvu i da bude osuđen na višegodišnju zatvorsku kažnu – dodao je izvor.

Podsjetimo, sve se desilo u ponedjeljak predveče kada se Ševo uputio iz Banjaluke u manastir Glogovac, kako bi navodno od oca Stefana tražio novac da plati kiriju za stan.

On je oca Stefana poznavao, jer je često dolazio u taj manastir zbog toga što je imao problema sa drogom, pa je tu boravio na rehabilitaciji. U ponedjeljak uveče je došao i otac ga je primio kao i svaki put do sada, oni su seli u trpezariju gdje je monah im poslužio posnu večeru.

Međutim, Ševo očito nije došao da večera i najvjerovantije kada je otac Stefan odbio da mu posudi novac, on je uzeo nož i dva puta ga ubo u prsa.

Tom prlikom monahu je probijena plućna arterija i on je iskrvario, a Ševo je ukrao oko 100 maraka i zatim pobjegao u Banjaluku i tu mu se izgubio svaki trag.

Velike policijske snage su tragale za njim i on je u srijedu uveče lociran u motelu „Nana“ gdje je iznajmio sobu.

Odmah su na ovu lokaciju upućena jake policijske snage i motel je opkoljen. Policija je stupila u kontakt sa njim i pokušali su ga ubijediti da se preda, ali je on to odbijao i prijetio je da će se ubiti.

Tada je donesena odluka da pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP RS upadnu u sobu i uhapse ga. Kada su specijalci upali u sobu, on se posjekao, ali su ga policajci savladali, oduzeli mu nož i uhapsili ga.

Cijelu akciju hapšenja nadlegao je i Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.

"ZAHTJEVAMO NAJSTROŽIJU KAZNU"

Srpska liga pohvalila je brzu i efikasnu akciju MUP Republike Srpske u Banjaluci prilikom hapšenja osumnjičenog za ubistvo monaha Stefana iz manastira Glogovac.

Pohvalili su i lični angažman ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača koji je prisustvovao hapšenju ubice, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Đurđev je naglasio da je na ovaj način upućena jasna poruka da će po hitnom postupku, od najvišeg vrha, biti rješavani slučajevi svirepih ubistava i da neće ostati nekažnjeni.

– Srpska liga zahtjeva najstrožu kaznu za ubicu monaha Stefana iz manastira Glogovac, jer je riječ o strašnom zločinu, za koji nema nikakvih opravdanja, a ubistvo monaha predstavlja i udar na živote svih sveštenika i imovinu Srpske pravoslavne crkve (SPC) – istakao je Đurđev.