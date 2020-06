Detalji jezive tragedije: Ljubavnicu pregazio pa zaklao, sebi presudio iz trećeg pokušaja

Viši javni tužilac u Vranju Danijela Trajković navela je da je oko 13.15 policijskoj stanici u Surdulici prijavljen strašan zločin.

- Došlo je do ubistva i samoubistva. Stradala su dva muškarca i jedna žena. Naime, prema prvim podacima sa uviđaja koji je danas obavljen, najvjerovatnije je muškarac vozilom usmrtio drugog muškarca, a potom nožem oduzeo život osobi ženskog pola, a zatim i sebi oduzeo život - rekla je Trajkovićeva.

Tijela će, kako je dodala, biti poslata na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Nišu.

- Odradićemo još nekoliko istražnih radnji, pa ćemo prave motive ovog zločina saznati za par dana - napominje Trajkovićeva i navodi da su građani prilikom uviđaja rekli da je moguće da su u pitanju neki emotivni odnosi koji su postojali između osoba koje su danas izgubile život.

Jedan očevidac je opisao kako se zločin dogodio.

- On je došao kolima, udario čovjeka i još jednom ga udario kolima, i ovu ženu je udario kolima, onda je uzeo nož i direktno ženu nožem zaklao pa poslije sebe. Dvaput je pokušao, a treći put je prerezao sebi vrat. Ništa drugo više nismo vidjeli, zašto se to desilo pojma nemam - ističe on.

Dodaje i da su dvoje stradalih bili ranije u vezi, dok im je osumnjičeni prijetio da će ih ubiti.