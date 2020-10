Detalji drame kod Gradiške: Istukao i opljačkao čovjeka koji mu je pomogao

Semir Burić (50) iz Gradiške uhapšen je nakon što je pretukao Dobojliju, koji mu je pokušao pomoći poslije saobraćajne nesreće u Orahovi kod Gradiške te mu je ukrao vozilo, nezvanično saznaje ''Glas Srpske''.

Nesvakidašnji napad desio se u srijedu oko 14 časova kada je Burić ''pasatom'' sletio sa lokalnog puta. Nailazeći tim putem i ne sluteći nevolju, radnik jedne dobojske firme zaustavio se da bi mu pomogao.

Vidio je da se desila saobraćajna nesreća te je stao da bi pomogao povrijeđenom. Povrijeđeni muškarac, umjesto da mu bude zahvalan, napao ga je i počeo da ga udara šakama po glavi i tijelu.

''Žrtvu je izvukao iz ''folksvagen transportera'', koji je u vlasništvu preduzeća te sjeo za volan i pobjegao'', kazali su u Policijskoj upravi Gradiška, navodeći inicijale.

Nedugo poslije toga, Burić se vratio u ukradenom vozilu i pokušao da izvuče svoj ''pasat''. Nakon bezuspješnih pokušaja otrčao je u nepoznatom pravcu, ostavivši oba automobila.

''Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske uprave Gradiška, koji su ukazali pomoć povrijeđenom te ga prevezli u Dom zdravlja u Gradišci, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede'', rekli su u policiji i dodali da su u Orahovi oko 20.30 časova pronašli i uhapsili Burića.

Prema nezvaničnim informacijama, u krvi Burića nakon hapšenja je utvrđeno oko 0,5 promila alkohola u krvi.

''Osumnjičeni je oko 20.30 časova u Orahovu pronađen i uhapšen, a utvrđeno da je bio u alkoholisanom stanju'', rekli su u policiji.

Burić je, kako saznajemo, poznat po činjenju krivičnih djela, a ranije je u Okružnom sudu Banjaluka osuđen na sedam godine robije zbog ubistva komšije Lazara Grbića u selu Orahova kod Gradiške 2001. godine.

On je tada policiji rekao da je 12. februara 2001. godine u večernjim časovima došao do kuće Grbića, sa kojim se ranije svađao, ušao kroz prozor i automatskom puškom ga udario u glavu i pobjegao. Grbić je od teških povreda preminuo deset dana kasnije u Kliničkom centru Banjaluka. Burić je tokom suđenja negirao da je to rekao.

Policija

U Policijskoj upravi Gradiška kazali su da je o slučaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka.

''Tužilac je naložio da po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv osumnjičenog bude podnesen izvještaj za tešku krađu i tjelesnu povredu'', dodali su iz policije.