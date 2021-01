Detalji akcije "Dolar": U banjalučkom hotelu organizovali prostituciju, uhapšeno više lica

U policijskoj akciji "Dolar" banjalučka policija uhapsila je više lica zbog organizovanja prostitucije i posjedovanja droge.

ATV nezvanično saznaje da je racija izvršena u u hotelu "Ćetojević", u ugostiteljskom objektu "Caribic Dance", a koji se nalazi u pomenutom hotelu, a u vlasništvu je Lari Ž., iz Prnjavor, koji je priveden.

U okviru ovih aktivnosti lišena su slobode i lica inicijala A.M. i N.Š. iz Banjaluke, M.V., A.S., Z.D. i N.К. iz Republike Srbije zbog osnova sumnje da su za novac pružali seksualne usluge u ugostiteljskom objektu. Кod navedenih lica pronađena je i oduzeta određena količina novca.



"Slobode su lišena i četiri državljana Republike Slovenije i to lica B.Ć. kod kojeg je pronađena određena količina bjele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Кokain", M.S., A.D. i M.F. za koje je izvršenim testiranjem utvrđeno da su pozitivni na prisustvo opojne droge kokain", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

ATV nezvanično saznaje da je slobode lišeno ukupno 11 lica: Lari Ž. (Prnjavor), Adna M. (Banjaluka), Nina Š. (Banjaluka), Marta V. (Srbija), Ana S. (Srbija), Zvezdana D. (Srbija), Nina K. (Srbija), Bernard Ć. (državljanin Slovenije, kod njega je pronađena opojne droga kokain), Alen D. (državljanin Slovenije), Mirhad F. (državljanin Slovenije i BiH) Miroslav S. (državljanin Slovenije).

ATV nezvanično saznaje da je tokom akcije kod djevojka pronađeno i oduzeto više novca u gotovini, a one su priznale da su ga zaradile prostitucijom.