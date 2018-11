Davor je od nas očekivao da potvrdimo stvari za koje nismo imali argumente

"Do raspada međunarodnog advokatskog tima u slučaju “Dragičević” je došlo iz prostog razloga što smo imali različita mišljenja i nismo ispunili želje lica koje nam je dalo punomoć. Naš vlastodavac je očekivao da potvrdimo neke stvari za koje mi nismo imali argumente", kazao je ovo za N1 advokat Duško Tomić koji je zajedno sa advokatima Antom Nobilom i Zorom Dobričanin Nikodinović činio tim koji je predstavljao Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida.

Međunarodni advokatski tim u slučaju ubistva Davida Dragičevića više ne postoji, a Tomić je objasnio zašto je došlo do toga.

– Laički pristup istini se razlikuje od pravnog, advokatskog pristupa istini. Istina je ono što možemo na sudu činjenicama dokazati. Nažalost, nismo mogli potvrditi neke stvari. Nismo mogli potvrditi iskaze koje je Davor Dragičević ponavljao kao mantru na Trgu Krajine, a to je da je njegov sin silovan, da je teško pretučen i mučen i da je bio u policiji, a da je posljednji dan bačen u rijeku – kazao je Tomić.

Tvrdi da je na neki način vršen pristisak da advokatski tim to potvrdi.

– Anto Nobilo je napisao razloge zbog čega to ne može potvrditi i prije 20 dana tražio je od Davora da nam da šansu tako što će on prestati na Trgu ponavljati te stvari dok ne dođemo do činjenica. Posebno se stvar uozbiljila kada je sud oslobodio čovjeka koji je lišen slobode jer nije bilo dovoljno dokaza da je lice počinilo krivično djelo. Mi smo za početak tražili od Davora da ublaži retoriku na Trgu i da ne proziva ljude onako otvoreno nazivajući ih ubicama jer će tim koji stoji uz njega prećutno davati za pravo Davoru, odnosno da će javnost misliti da advokatski tim stoji iza tih izjava. Neke stvari smo saznali, nismo ih mogli reći, zato što su pod tretmanom službene tajne – navodi Tomić.

On je kazao da je Davor bio sve nestrpljiviji i pored napada na tim sa strane koji je dolazio iz Hrvatske i Srbije, od određenih medija, da su neka ekipa koja je došla da ruši Dodika, da je Anto Nobilo tu da uzme velike pare.

– Počeli smo primati udarce iznutra od određenih lica kao što je Slobodan Vasković zato što nismo potvrđivali njegovo pisanje na blogu. Počelo je sve ozbiljnije i uvredljivije. Zatražili smo razgovor sa Slobodanom Vaskovićem zamolivši ga da svoju izjavu i ta svoja saznanja da zvaničnim organima, ako ne u Banjaluci, onda u Sarajevu. Bio je jako grub i neugodan i nije želio ništa drugo osim svoje istine – tvrdi advokat.

Kako kaže, Davoru se čini medvjeđa usluga.

– Zatražili smo od Davora da se opredijeli hoće li on zaista istinu ili istinu koja mu se nameće. Slobodan Vasković u kontinuitetu vodi stvoju u istragu, a ne želi da je opredmeti negdje kod državnog oragana. To što on piše na blogu, to ništa ne znači za istragu i za naš proces. Molili smo ga da se sa tim malo utiša kao bi se dala šansa timu da radi. Nakon toga smo dobili sve više kritika i vrijeđanja. Davora smo zamolili da se odredi, da li želi ovaj advokatski tim da radi po svojoj savjesti tražeći istinu, Davor se opredijelio i za nas, ali i da je sve ono što Vasković iznosi istina. To je bilo nepomirljivo. Došli smo do toga da se odredimo da li možemo pod tim uslovima raditi. Davoru Dragičeviću se čini medvjeđa usluga – navodi Tomić.

Kako kaže, tokom proteklog perioda, obavili su razgovor sa “tri svjedoka na kojima je Davor temeljio svoju istinu”.

– Jedan svjedok, ne možemo govoriti o imenima, koji je vidio kako on kaže, premlaćivanje jednog lica u policiji i jednu lokvu krvi, i strašno zlostavljanje. Rekao je da to lice koje je tučeno ima neki odjevni predmet i neke cipele, što se razlikuje od činjeničnog stanja jer je David nosio patike. Količine krvi koje on opisuje ne odgovaraju povredama sudsko-medicinskih vještaka. Način na koji je iznosio uvjerio je gospodina Nobila i mene da se tom svjedoku ne može dati vjera i da će to na sudu pasti. Drugo lice, gospođa koja je priča o tuči, nije mogla takođe potvrditi niti jedan lik niti nešto bliže objasniti. Treći iskaz mrtvozornika koji je govorio da po njegovom iskazu nije lice moglo biti tako dugo u vodi. Rekao sam tužiocu u petak da ne vjerujem u tužilaštvo, ne vjerujem u ovaj MUP. Taj MUP je u startu tražio od tužioca da ne ide dalje u istragu. Rekao sam da je nužno da se sve prebaci u Sud BiH i Tužilaštvo BiH jer ja ne vidim ovdje mogućnost da se riješi – tvrdi advokat Tomić.

Foto: Srpskainfo.com