Da li su Arkanu za njegovo ubistvo zamjerili gaženje uličnog kodeksa ? Jezive teorije ubistva čovjeka koji mu se zamjerio

O životu Željka Ražnatovića Arkana, koji je bio osnivač i glavni komandant Srpske dobrovoljačke garde, a ubijen 15. januara 2000. godine, mnogo se pisalo, a i detalji iz njegovog života izazivaju ogromno interesovanje.



Iso Lero Džamba i Željko Ražnatović Arkan proveli su neko vrijeme zajedno u Kazneno-popravnom domu za maloljetnike u Valjevu.

Jedina poznata tuča koju je Željko imao u životu bila je upravo sa Džambom iza rešetaka, kada je prošao kao bos po trnju. Džamba ga je pretukao i ostavio ožiljak na licu.

Inače, Džambina smrt obavijena je velom tajni.

Naime, Džamba je nestao 23. septembra 1992, a poslednji put je viđen ispred kockarnice na šestom spratu Beograđanke.

Po uličnoj priči zakačio se mrtav pijan sa obezbeđenjem kockarnice koje je bilo iz Arkanove Agencije "Delije", navodno ih je izvređao, vadio pištolj i pljunuo u Arkanovu sliku na ulazu u kockarnicu, što za Džambu nije nevjerovatno, pa su ga oni savladali, kidnapovali i odveli u Erdut gdje je dobio betonske cipele.

Po drugoj su se direktno potukli, on je izgubio i zazidan je u temelju neke zgrade u izgradnji. Po trećoj oni su mu zabranili ulaz u kockarnicu i lijepo ga ispratili dole do izlaza i on je učtivo otišao u nepoznatom pravcu i to je bio poslednji put da su ga vidjeli.

Neke od ovih teorija su vrlo moguće, ali se vjerovatno nikada neće saznati prava istina. Za javnost je Isa Lero Džamba mrtav.

Mnogi su se Arkanu zamjerili, što zbog sujete, što inferiornosti, nemoći da prihvate i priznaju Arkanov veliki uspjeh i moć. Ipak je bilo i onih, nazovimo iz stare garde kriminalaca, koji nikada nisu zavidjeli njegovom uspjehu, ali mu nisu oprostili što je pregazio stari "ulični kodeks" (nepisana moralna načela). Što je "petljao" sa policijom, državom i politikom.