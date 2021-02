Da li je akcija "Fiskalna kasa" namjerno sabotirana?

Policijska akcija "Fiskalna kasa" mogla bi da otkrije spregu pojedinaca iz MUP-a Republike Srpske, tačnije nekadašnjih pripadnika Uprave za organizovani kriminalitet sa onima koji su bili predmeti istrage, saznaje ATV.

Kako saznajemo, već odavno se vodi istraga zbog čega je neko, i da li svjesno, tražio naredbu tužioca da se ide u pretres iako je naredba Okružnog suda u tom predmetu istekla dva dana ranije. Kako saznajemo, naredba Tužilastva da se ide u akciju je data usmeno, na šta tužilac ima pravo, ali je taj telefonski razgovor obavljen, slučajno ili ne, u vrijeme kada je tužilac imao smrtni slučaj. U MUP-u Republike Srpske zvanično upućuju na Republičko javno tužilaštvo. Ni u Tužilaštvu ne žele o detaljima.

"S obzirom da se radi o predmetu koji se nalazi u fazi istrage i na kojem se aktivno radi, u cilju zaštite istrage, tužilaštvo ne može iznositi informacije o radnjama koje su preduzete, koje se preduzimaju ili tek treba da se preduzmu, niti okolnostima pod kojima se iste odvijaju. Svako iznošenje detalja u ovom ili u drugim predmetima u kojima se provode istražne radnje, istu može ugroziti", saopštili su iz Republičkog javnog tužilaštva.

Ugrozila je akcija "Fiskalna kasa" mnogo toga, ali apsurdno je da je ugrozila najviše one koji su je, po svemu sudeći, pokušali iskoristiti i o nju se okoristiti. Upravo ta akcija je, kako saznajemo, bila kap koja je prelila čašu i sa mjesta načelnika Uprave smijenjen je Mišo Savković. Dubravko Kremenović nije više glavni inspektor, po odluci direktora Policije Siniše Kostreševića raspoređen je u PS Obilićevo.

I tu se, kako saznajemo neće stati. Novi načelnik Uprave je Mladen Marićc i ono što je najvažnije istraga o malverzacijama sa fiskalnim računima neće prestati, makar je akcija "Fiskalna kasa" i definitivno propala zbog nezakonito prikupljenih dokaza zbog naredbe koja je istekla.

Kako ATV saznaje MUP raspolaže informacijama da su osumnjičeni u predmetu "Fiskalna kasa" otvoreno pričali, što ima i dokumentovano, da su im nekada prvi ljudi Uprave za organizovani kriminal tražili određenu svotu novca da ih zaštite. Da je upropaštena jedna od dobrih i važnih akcija, zna i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"To je neko namjerno uradio. Zar je teško bilo to uraditi, dobiti nalog, reći ako se već radi, dajte, kasnimo dva dana, dajte da uradimo kako treba. Ali neko to nije htio. Neko je to svjesno uradio i ja imam pravo da sumnjam u to", rekao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Tražićemo istragu do kraja ko je sve umiješan u spregu oko akcije "Fiskalna kasa". Kaže da će se na tome istrajati dokle god trebalo da se ide. Ono dokle se došlo do sada, prilično zabrinjava. Otvaraju se i neke priče o enormnom bogaćenju onih koji su donedavno rukovodili Upravom za organizovani kriminal. Apsurdno je u svemu i to što je Mišo Savković koji se i najčešće pominje u internoj istrazi policije kao neko ko je uglavnom nezakonito djelovao, ne samo u akciji "Fiskalna kasa", raspoređen na mjesto prvog čovjeka Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu u MUP-u Republike Srpske.