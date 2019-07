Čolić osuđen na četiri godine zatvora zbog pokušaja ubistva Kovačevića

Marko Čolić kriv je za pokušaj ubistva novinara BN-a Vladimira Kovačevića. Osuđen je na kaznu zatvora od četiri godine.

Razlog za osuđujuću presudu jeste što je pretučeni Kovačević, Čolića prepoznao, zatim što je na palici kojom je brutalno pretučen pronađen Čolićev DNK, ali i to što se dan poslije vraćao na mjesto napada. Otežavajuća okolnost za Čolića jeste i surovost počinjenog djela, ali i to što je počineno na javnom mjestu u periodu kada je mogao bilo ko od građana da naiđe.

Marko Čolić je, prema presudi, sa još jedinim lice, maskiran, noseći teleskopsku palicu, sačekao Kovačevića, a kada ga je spazio s leđa ga je snažno udario po glavi.

“Optuženi sa još jednim licem, su ga nastavili udarati svjesni da nanoseći više udaraca oštećenom mogu prouzrokovati smrtonosne povrede, pristali su na njihovo nastuanje da bi ga nakon što je oštećeni glasno vikao, pobjegli udaljiši se u nepoznatom pravcu”, rekao je Branimir Jukić, sudija Okružnog suda u Banjaluci.

Čolićeva odbrana presudom nije zadovoljna i uložiće žalbu. Nisu zadovoljni ni tim što Čolić ostaje u pritvoru do pravosnažnosti presude. Kako kaže branilac Marka Čolića, kao jedan od razloga sud u obrazloženju navodi veliki broj medija koji prisutvuju rošištu. Poručuje, tako nešto je nezapamćeno u sudskoj praksi.

“To samo ukazuje da se dobro zapitamo da li je ovo suđenje bilo na osnovu medija ili dokaza koji se nalaze u spisu, to svima želim da postavim pitanje pa i vama novinarima", kaže Gordan Jovišević advokat Marka Čolića.

Vladimir Kovačević presudu ne želi da komentariše. Kaže pravda je koliko toliko zadovoljena. Važno je kaže da ova presuda bude za nauk nekome drugom da dva puta razmisli prije nego što napadne novinara.

“Ono što jeste bitna poruku kolika god da je visina kazne jeste to da svak naredni pokušaj napada na novinare svaki napadač će razmisliti prije nego posluša nalogodavca", rekao je Vladimir Kovačević, novinar BN TV.

Velikli broj medijskih kuća i novinara u sudnici Okružnog suda pratilo je izricanje presude. Primjetan je bio i veliki broj pripadnika Interventne jedinice sudske policije.

Suđenje za pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića, počelo je u februaru. Za to vrijeme pa čak ni do presude drugi osumnjičeni za kojim je raspisana i međunarodna potjernica, nije se došlo do motiva, ali ni do eventualnog nalogodavca ovog krivičnog djela.