Cijela Niška Banja odala počast momku koji je život izgubio zbog svoje dobrote

Stefan Kocić (20) sahranjen je danas u 13 sati na Novom groblju u Niškoj Banji gdje su ga ispratile na desetine prijatelja, komšija, najboljih drugara.

"Stefane, hvala ti što smo te poznavali, što smo upoznali tvoju dobrotu koju nikada nećemo da zaboravimo", rekao je jedan od njegovih prijatelja koji su se okupili iznad humke momka koji je stao da pomogne neznancu, a onda poginuo.

Nije postojao čovek u Niškoj Banji koji se nije riječima žalosti osvrnuo na tragediju koju je doživjela porodica Kocić. Otac i majka, Zvezdan i Biljana, kao i sestre Jelena i Marija uplakani su ispratili sina i brata. Pored humke u kojoj će počivati Stefan bili su njegovi nerazdvojni drugari s kojima je dijelio i dobro i zlo.

Jedan od najboljih drugova Stefana Kocića (20) iz Niške Banje koji je bio sa njim kobnog jutra kada je na njega naletio automobil BMW i ubio ga na licu mjesta, Aleksandar Mladenović, kaže da je nedostajalo desetak sekundi "da Stefan i danas bude živ", a pošto su pomogli prolazniku na putu da zamijeni gumu. Aleksandar je treći drug koji je tog jutra bio sa Stefanom i Markom Mijalkovićem.

Stefana Kocića je u četvrtak oko 3:45 na ulazu u Nišku Banju udario Dejan M.(27) kome je Više tužilaštvo jutros odredilo pritvor od 30 dana.

"To je zaista bio neverovatan splet okolnosti koji je doveo do neviđene tragedije. Mi smo pomogli tom čoveku sa 'Zastavom 101' da promeni gumu. Sve je bilo gotovo, za desetak sekundi pa i manje mi bi krenuli kući. I onda u jednom trenutku, neverovatan udarac", priča Aleksandar.

On kaže da je nakon udara, par sekundi bio u kraćoj nesvijesti.

"Ja nisam ni video BMW, tako sam nekako bio okrenut. BMW je mene praktično celim retrovizorom udario tako da me je odbacio direktno na kičmu i ja nisam mogao da ustanem. Marko je otišao do Stefana i vikao na vozača BMW-a koji je bio potpuno raspamećen. U tom trenutku je čovek kome smo pomogli "mrtav ladan" seo u svoju "Zastavu", pokrenuo motor i otišao, uprkos tome što je naš drug Stefan nepomično ležao. Potpuno mi je neshvatljivo da je čovek nakon takve nesreće mogao da ode i ne pomogne unesrećenima", objašnjava Aleksandar. On navodi da je nakon toga nastala prevelika tuga. Da su došli ljudi sa obližnje benzinske stanice da pomognu jer u okolini u to doba nije bilo nikoga.

Više tužilastvo u Nišu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv okrivljenog Dejana M.(27) kome je određen pritvor do 30 dana. On je u trenutku udara imao 2,2 promila alkohola u krvi.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja oz cl 297 KZ. po predlogu Viseg tuzilastva, njemu je određen pritvor do 30 dana, a zbog postojanja okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke koje je potrebno ispitati kao i zbog uznemirenja javnosti", saopštili su jutros u subotu u Višem javnom tužilaštvu.

Policija je pronašla vozača "Zastave" kome je Stefan Kocić pomagao da promijeni gumu u Niškoj Banji. On je vozio neregistrovanu Zastavu 101, a pronađen je u belopalanačkom selu Dolac.

"Vozač Zastave za sada nije obuhvaćen krivičnom prijavom za odlazak s lica mesta i nepomaganje unesrećenima", nezvanično je rečeno "Kuriru" u tužilaštvu.