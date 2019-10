Ćeranić: Destimulativno okretanje istrage protiv policije

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci Predrag Ćeranić izjavio je Srni da je veoma nezgodna situacija da istraga bude okrenuta u suprotnom smjeru i usmjerena protiv policije, kao što se dogodilo u slučaju istrage ubistva Bojana Koprene u Kolima kod Banjaluke, te da to policijske službenike destimuliše i unosi nesigurnost u njihovom daljem radu.



"Veoma je nezgodno ako se istraga okrene u suprotnom smjeru protiv policije pa se policijski službenici dovode na prepoznavanje. To što /u to vrijeme jedan od osumnjičenih za ubistvo Bojana Koprene/ Bogdan Diljević među velikim brojem policijskih službenika nije prepoznao one za koje je tvrdio da su ga tukli govori da je njegova teza veoma diskutabilna", naglasio je Ćeranić.

On je dodao da mu nije poznato šta je bilo presudno da tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka postavi stvari, kako kaže, naglavačke pa se, umjesto da se energija troši na rasvjetljavanje okolnosti nestanka, a možda i ubistva Koprene, sva energija usmjerava prema policiji.

"Podrazumijeva se da niko ne smije da prekorači svoja zakonom propisana ovlaštenja i da niko ne smije da bije onoga koga saslušava da bi došao do određene izjave. Za to još nemamo dovoljno doklaza koji su javnosti predočeni", istakao je Ćeranić.

Prema njegovim riječima, tužilaštvo je oslobođeno bilo koje vrste odgovornosti bez obzira na to o kakvoj se grešci radi, te tužilac shodno zakonu ne može da odgovara.

"To otvara prostor da može doći do većih promašaja, a da to ne bude sankcionisano. Vrijeme je za preispitivanje određenih zakonskih rješenja i vidim da je to ministar /unutrašnjih poslova republike Srpske Dragan/ Lukač najavio u smislu inicijative", istakao je Ćeranić.

On je ocijenio da je riječ o veoma neprijatnoj situaciji i za tužilaštvo i za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Podrazumijeva se da agencije za provođenje zakona dobro funkcionišu i sarađuju. Ovdje to nije posrijedi", napomenuo je Ćeranić.

Srna saznaje da ništa konkretno nije urađeno u vezi sa rasvjetljavanjem ovog krivičnog djela nakon što je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Tatjana Ninković u junu obustavila istragu u predmetu nestanka i ubistva Bojana Koprene za koje su bili osumnjičeni braća Boško i Bogdan Diljević.

Istovremeno, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka pokrenulo je istragu protiv inspektora Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske koji su radili na tadašnjoj istrazi zbog navodnog iznuđivanja iskaza.

Posljednja tri dana Okružno javno tužilaštvo provodi svjevrsnu demonstraciju sile, jer je oko 50 inspektora Uprave za organizovani i teški kriminalitet izašlo na prepoznavanje od Bogdana Diljevića, tada jednog od osumnjičenog za ubistvo Bojana Koprene.

Srna saznaje da nekada osumnjičeni za krivično djelo ubistvo Koprene, a sada glavni svjedok i saradnik Tužilaštva, Bogdan Diljvić nije prepoznao nikoga.

Bojan Koprena je ubijen u naselju Kola kod Banjaluke 2014. godine. Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je 22. decembra 2017. donijelo naredbu o istrazi krivičnog djela ubistvo.

Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet 19. juna 2018. godine uhapsili su braću Diljević na osnovu naredbe Okružnog suda Banjaluka, a izvještaj protiv njih je podnesen 20. juna 2018. godine.

Naredba o obustavljanju istrage donesena je 10. juna zbog, kako je tada rečeno Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, nedostatka dokaza da su osumnjičeni počinili krivično djelo, te da se istraga nastavlja "protiv nepoznatih počinilaca zbog krivičnog djela ubistvo".