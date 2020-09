Brutalno pretučeni mladić: Gledao sam smrti u oči, tukli su me dva sata i na kraju bacili u provaliju

Tukli su me u glavu. Vukli me, udarali u testise. Psovali su mi majku i govorili su: “Vidi ga, j*** majku, još je živ!” Kazao je ovo u šokantnoj ispovijesti za “Dnevni avaz” Eldin Buljina (20), mladić iz Mostara koji je 14. septembra brutalno pretučen u mjestu Bukovlje kod Konjica.

Udarci u rebra

- Zvao me komšija da mu popravim traktor. Otišao sam do njega da to uradim i, kada sam krenuo od njega, oni su iskočili iz žbunja i počeli da me udaraju. Prvo sam vidio Safeta Brkića, koji je u rukama imao paliju. Onda su izašli i ostali. Tukli su me, vukli, bacili u provaliju. Osjetio sam kako je jedan od njih urinirao po meni. Čuo sam kako govore “da smo imali pištolj, da mu skratimo muke” - prisjeća se najgoreg dana u svom životu Eldin Buljina.

Pretukli su ga brutalno njegov tetak i još petorica rođaka. Eldin je pretučen u Donjem Selu kod Konjica, a samo pukom srećom je preživio. Pretukli su ga Safet, Anes, Vahid, Sadmir i Izet Brkić te Ajdin Grlica.

- Tukli su me naizmjenično, ja sam pokušavao nekoliko puta pobjeći. Ali uvijek su me stizali. Udarali su me u rebra. Bio sam na ivici puta i jedne provalije. Uhvatio me Safet za vrat i počeo me daviti. Ubacio mi je prste u oči i tada mi je Safet rekao: „Čekali smo ti babu, ali naišao si ti, sad ćeš ti dobiti batine, a i on će doći po svoje.“ Izet Brkić me uhvatio za ruke, a oni su me uhvatili za noge i bacali me po drvima, po kamenju. Vukli su me nekih 100 metara. Ja sam stavio ruke na glavu da malo ublažim udarce - priča Buljina.

Kaže da se skupio u položaj fetusa i tako čuvao lice i oči, a da su oni pokušavali da mu razmaknu ruke i noge da ga lakše nose.

- Kada nisu mogli da mi razvrate ruke, Izet Brkić me udario u testise i ja sam od bola popustio. Sadmir Brkić mi je nogama stao na lijevu, a Izet na desnu ruku. A Safet i ostali su mi čuvali noge i tukli me u rebra i u glavu. Dobio sam oko 36 udaraca na jedno mjesto na glavi. Onda su mi glavom udarali o kamen. Čuo sam Safeta kako govori „sad ćemo ga vodom zaliti da dođe sebi“. Trznuo sam se jer je voda bila hladna - nastavlja šokantnu ispovijest Eldin Buljina.

Kaže da je sve vrijeme brutalnog premlaćivanja čuo psovke.

Puna usta krvi

- Sve sam ispričao policiji. Nakupila su mi se puna usta krvi, a nos mi je slomljen, nisam mogao da dišem. Pljunuo sam krv samo da do zraka dođem. Jedan od njih je rekao, mislim da je bio Izet: „Vidi ga, još je živ, majku mu j****. Šteta što nisam ponio pištolj da ti skratimo muke.“ Sjećao sam se svega, ali nisam mogao da se pomjerim od udaraca. Na kraju su urinirali po meni jer sam osjetio toplotu na tijelu. Čuo sam kako govore, „nosite ga, sakrijte, da se ne zna da smo mi“. Sve sam čuo kako govore da će mi ubiti babu, da mi ne znamo ko su Brkići, da njima ne može niko ništa. Govorili su „neće još dugo, mrtav je, nema od njega ništa“. Ja sam nakon nekog vremena osjetio hladnoću. Probudim se i vidim mrak oko sebe - kaže Buljina.

Kada je utvrdio da može pomjerati ruke, krenula je borba za život. Dopuzao je do komšije Ade i rekao: „Zovi Hitnu i policiju, ja ne mogu više.“

Spor zbog šume

- Razlog sukoba je imovina, odnosno posjed šume. I to se dugo vuče. Nekoliko puta smo mi predlagali kako da se riješi taj spor, međutim, oni hoće sve za sebe i tvrde da je sve njihovo. Priče da sam ja u zavadi s pola sela nisu tačne - dodaje Eldin Buljina.