Britanac snimio tuču redara i partijanera na Zrću

Kako piše Daily Mail, došlo je do žestokog sukoba između posjetitelja festivala i izbacivača u jednom klubu.

Sve je snimio britanski turist koji se našao na mjestu događaja.

Kako se vidi na snimcima, nekoliko posjetilaca je počelo bacati različite predmete po izbacivačima, a oni su odmah odgovorili. Izašli su iz kluba s palicama i počeli tuči ljude koji su ih gađali. Neke su hvatali sve do obale.

Britanac koji je objavio snimke, opisao ih je kao "Treći svjetski rat" i dodao da je dobro "da se ljudi suprotstavljaju batinama i nasilju". Tvrdi i da su izbacivači jednog čovjeka odvukli iza scene i ondje ga tukli.

Incident su komentarisali organizatori festivala.

"Hideout zahtijeva najviše standarde profesionalnog ponašanja od svih koji ondje rade, a slučaj istražujemo. Hideout ne toleriše nasilje na festivalu i ohrabruje posjetitelje da upozore osoblje na bilo kakvo nasilje koje im se dogodilo ili kojem su svjedočili", komentarisali su.

Scummy security that baldy bastard needs dealt with @hideoutfestival pic.twitter.com/gLbBNSFtL3

— Logan GW (@logan_woolley) July 7, 2019