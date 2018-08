Brat vlasnice vrtića Zvjezdica poručio: "Demanti ili imate rat"

Brat vlasnice banjalučkog vrtića “Zvjezdica”, Darko Guslov tražio od administratora grupe “Borba protiv pedofilije” demanti i izvinjenje zbog objavljivanja prepiske vaspitača u pomenutom obdaništu N. P. (26) sa administratorima stranice. N. P. je pod istragom zbog pedofilije.

- Napišite demanti i izvinjenje vrtiću “Zvjezdica”, zaposlenima, djeci i njihovim roditeljima. Fino to sročite, znate vi to. Bilo bi pametno da to uradite, vjerujte, jer ako ne uradite, ne znam kako će se sve ovo završiti. Očekujem da pročitam demanti u toku dana ili imate rat sa mnom i policijom. Svakog momenta očekujem iz policije vaše tačne adrese - napisao je između ostalog Guslov jednom od administratora grupe.

Urednici stranice su poruke Guslov shvatili kao prijetnje.

- Razumemo mi emociju prema sestri, brigu za posao od kog se živi i sve ljudske motive. Nakon svega, stižu nam i pretnje. Vrtić za nas nije bio tema, dok vi od njega niste napravili temu, i to na takav način da ispadne kako je u čitavoj priči o pedofilskim sklonostima “vaspitača”, sada najvažnije sačuvati renome vaspitne ustanove - naveli su na stranici “Borba protiv pedofilije”.

Guslov je potvrdio da se dopisivao sa administratorima stranice, koja je, kao on kaže, neozbiljna i neodgovorna.

- Nisam nikome prijetio, više sam htio da psihološki djelujem. Interesuje me ko su ti ljudi. Smatram da su uništili život momku i vjerujem da u toj grupi ima poremećenih - kazao je Guslov naglasivši da on i njegova supruga dobijaju prijeteće poruke.

On je reagovao jer “se vaspitač Zvjezdice” N. P. iz Čelinca dopisivao sa administratorima stranice misleći da se dopisuje sa djevojčicom (13) i ova stranica je javno objavila tu prepisku u kojoj on traži od nje da mu pošalje fotografije na kojim je naga.