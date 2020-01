Brat trostrukog ubice: Znam momke koji su me pretukli

Otac i brat Filipa Zavadlava, trostrukog ubice iz Splita, jutros su stigli na ispitivanje kod sudije na sudu u Splitu.

Stanislav Zavadlav, brat osumnjičenog za trostruko ubistvo u Splitu juče je povrijeđen, no nije se javio policiji ni tražio ljekarsku pomoć.

Ispred zgrade suda rekao je kako poznaje osobe koje su ga juče pretukle.

- Najlakše mi je za to. Momci koji su to uradili, ja ih poznajem, neću govoriti koji su. Meni je još teža stvar što su tri mlada života izgubljena - rekao je Stanislav, piše Dnevnik.hr.

Za portal Index.hr objasnio je juče zašto napad nije prijavio policiji i demantovao je da je njegov brat u ubilački pohod krenuo zbog njega.

Tvrdi da je njegov brat bio u sukobu s dvojicom koje je ubio, Marinom Bobanom i Juricom Torlakom, te da su oni iznuđivali novac od njega.

- Nakon što su me napali nisam otišao u policiju zato što bih u policiji bio zadržan, a inače sam zavisnik. I ne mogu raditi sve što mogu raditi na slobodi. No to što sam ja zavisnik nije dovelo do ovoga. Napali su me jer misle da se osvećuju i da time nešto mogu promijeniti - rekao je Stanislav.

Otkrio je i da Filip nije htio ubiti Ožić Paića.

- Poslije mi je rekao: 'Ajme, pucao sam u Paića, ne znam je li povrijeđen ili je mrtav.' Onda smo poslije na televiziji čuli da je umro. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta - nastavio je i dodao da je Filip imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

