Bračni par Roso optužen za čak 13 krivičnih djela: Žujićima prijetili ubistvom, oteli im i prodali imovinu

Protiv bračnog para Goran Roso (nekad Pećaranin) i Martine Roso podignuta je oputžnica zbog sumnje da su počinili čak 13 krivičnih djela, saznaje Srpskainfo.

Optužnicu protiv njih podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, a Goran i Martina su uhapšeni u policijskoj akciji „Parma“.

Njihovo hapšenje izazvalo je dosta pažnje, zbog broja krivičnih djela koji su počinili, kao i zbog toga što je od njih tom prilikom oduzet helikopter.

U optužnici se navodi da su lažnim predstavljanjima, prijetnjama i drugim krivičnim djelima od porodice pokojnog Milutina Žujića, vlasnika benzinskih pumpi „Parma trend“, oteli veliki broj nekretnina, koje su zatim prodali, kao i da je Martina s lažnom diplomom radila kao stomatolog u Banjaluci.

“Službenik” SIPA

U optužnici je navedeno da se Goran Roso, preko advokata, od 2014. pa do 2019. godine lažno predstavio porodici Žujić kao pripadnik SIPA i tvrdio da im može pomoći.

– Porodica Žujić mu je dala na korištenje porodičnu kuću u Trnu, koju je on potom iznajmio V.D. na tri mjeseca. Za to je dobio 5.000 evra, a taj novac nije predao članovima pomenute porodice. Osim toga, on je automobil „mercedes ML 420 CDI“, koji je dobio od njih na korištenje, bez saglasnosti vlasnika prodao V.D. za 15.000 evra i zadržao novac – piše u optužnici.

Roso se u periodu od 2016. do 2017. godine oštećenom Z.A. lažno predstavio kao službenik SIPA u namjeri da sebi pribavi korist. On je od Z.A. pozajmio ukupno 35.000 maraka i na kraju ostao dužan 10.000.

Prema drugoj tački optužnice, on je 19. novembra prošle godine u Aleji Svetog Save prišao oštećenoj Ž.D.B, tako što joj je prišao s leđa i uhvatio je za zadnji dio vrata. Dok ju je držao za vrat prijetio joj je da će gledati kako muči i ubija njene najmilije, a potom da će i ona umrijeti u najvećim mukama.

Lažni ugovor

Dalje se navodi da su Goran i Martina Roso u maju 2018. godine napravili lažni ugovor o posudbi novca, u kojem su naveli da zajmodavac Martina Roso daje u zajam Ž.B. kao zajmoprimcu iznos od 340.000 maraka, sa rokom vraćanja do 1. aprila prošle godine.

U ugovoru su naveli da ako Ž.B. ne vrati novac u datom roku, da će se ugovor smatrati kupoprodajnim ugovorom kojim oštećena njoj prodaje svoj petosobni stan u Banjaluci u Ulici Desanke Maskimović od 118 metara kvadratnih. Nakon toga su ovaj lažni ugovor, kako dokaz uz tužbu, podnijeli Osnovnom sudu u Banjaluci. Tužbom su tražili da se na osnovu Ugovora o zajmu utvrdi pravo vlasništva u korist Martine Roso. Oni su znali da Ž.B. nije potpisao taj ugovor i tako su doveli u zabludu Sud.

Roso je potom 29. aprila prošle godine, a nakon što je od Osnovnog suda primio dopis uz dostavljanje tužbe na odgovor, napravio lažnu ispravu naslovljenu sa „Odgovor na tužbu i priznanje tužbenog zahtjeva“, falsifikujući potpis Ž.B. i takvu ispravu upotrijebio kao pravu.

“Punomoć”

U optužnici je precizirano i da je 29. maja 2018. godine Roso sačinio lažnu punomoć, kojom je navodno Ž.B. opunomoćio njega da proda njegov petosoban stan i nekretnine u Trnu, a kao kupac je navedena Martina.

Oni su te nekretnine zatim upisali i ovjerili na svoje ime.

– Potom su krajem avgusta prošle godine kod notara u Banjaluci sklopili ugovor, a Martina Roso je pomenuti stan prodala P.Z. za 150.000 maraka. Kupac joj je na račun uplatio 120.000 maraka, a za ostatak cijene dao „mercedes“, koji je zatim Roso prodao – piše u optužnici.

Roso je u februaru prošle godine doveo u zabludu V. D. lažnim prikazivanjem da je on vlasnik „mercedes ML“. To vozilu mu je prodao za 15.000 evra.

Zubarka bez fakulteta

Roso je optužen i da je tokom 2017. godine sačinio dva lažna nalaza Klinike za plućne bolesti UKC Repulbike Srpske, kako bi izbjegao odlazak u zatvor.

Kada je u pitanju Martina Roso, policija je tereti da je, iako nije završila Stomatološki fakultet, došla u posjed diplome. Zatim je tu diplomu ovjerila u Gradskoj upravi i tako dovela u zabludu radnike.

Nakon toga, diplomu predaje u nadležno ministarstvo kako bi položila stručni ispit.

Zatim je 29. novembra 2017. godine lažnu diplomu predala Komori doktora kako bi dobila licencu za rad. Komora doktora joj je izdala licencu i odobrenje za rad, da bi ona potom registrovala stomatološku ordinaciju, u kojoj je radila kao doktor i neovlašteno pružala stomatološke usluge.

U optužnici je još navedeno da se predlaže da se ništavim proglase svi ugovori koje su supružnici Roso sklopili o prodajama nekretnina i automobila porodice Žujić.

ODUZET HELIKOPTER

Goran Roso je godinama poznat policiji i mnogo puta do sada je hapšen i osuđivan za razna krivična djela. Samo policija iz Srbije ga traži zbog 97 krivičnih djela.

Prilikom hapšenja od njega je policija oduzela helikopter. Osim toga, oduzet je veliki broj odjeće, znački i natpisa skoro svih bezbjednosnih agencija u BiH.

(Srpskainfo)