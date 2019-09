Braća koja su batinama ubila Martina pretukla još dva tinejdžera

Mladići iz Novog Kneževca Miloš D. (19), Jovan D. (18), koji su sa još dvojicom maloljetnika od 15 i 16 godina, prošlog utorka uveče u parku na smrt pretukli Martina Barnu (17) iz toga mjesta, nasilno su se ponašali i prema drugima.

To tvrdi Igor Jurić, iz Fondacije “Tijana Jurić”, kao i Goran Bibin iz Novog Kneževca, koji je prvi 19. septembra uveče na svom Fejsbuk profilu objavio da je Martin ubijen. Kako smo saznali, prije oko mjesec dana nasilnici su pretukli dječaka N. V. iz Sente, što je preko društvene mreže potvrdila i njegova majka Anita Smiljanić, piše Blic.

"Prije mjesec dana i moj sin je zbog razbijene glave i bez svijesti završio u hitnoj i na ušivanju. Bez obzira na sve to počinilac je i dalje nastavio da šeta ulicama i eto do čega je sve to dovelo! Prašta im se jer nisu punoljetni. A zar može da radi svašta", zapitala se Smiljanićeva.

O tome je ovih dan govorio i Igor Jurić koji je na Fejsbuku 21. septembra uveče objavio da je batinama ubijen dječak, a da se o tome do tada ništa nije znalo. Jurić upozorava da je bilo samo pitanje dana kada će se ovako nešto desiti, jer se radi o izuzetno drskim, bahatim i bezobraznim momcima sklonim nasilju.

"Martinove ubice su jednom dječaku iz Sente “bokserom” razbile glavu, a pretukli su još jednog dječaka iz Novog Kneževca. Proteklih mjesec dana Martin je bio izložen torturi tih momaka dok su institucije to nijemo posmatrale, kao i građani Novog Kneževca. Razumijem strah, za sebe, porodicu, ali ne razumijem da na vidljivo nasilje ne reagujemo. Nemamo pravo da ćutimo, moramo da reagujemo. Prije nego sam objavio da je Martin ubijen dobro sam se raspitao. Očekujem da će ubice dobiti adekvatnu i zasluženu kaznu", izjavo je Jurić i po ko zna koji put upozorio da o takvom zločinu ne smije da se ćuti, jer je to drastičan primjer terora grupe mladića.

Podsjećamo da su zbog smrti Martina Barne uhapšeni i zadržani u pritvoru do 30 dana Miloš D. (19), Jovan D. (18) i još dvojica maloletnika iz Novog Kneževca, koji se terete da su počinili krivično djelo ubistvo u saizvršilaštvu. Oni su osumnjičeni da su Martinu “udarcima rukama i nogama zadali više povreda od kojih je on preminuo, a njegovo beživotno tihelo pronađeno je 18. septembra ove godine, u parku”.