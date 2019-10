Posljednji slučaj nastavnika njemačkog kojem je Više javno tužilaštvo u Jagodini odredilo zadržavanje zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenice, samo je jedan od slučajeva koji je uzdrmao javnost a u kojem su, paradoksalno svom pozivu, prosvjetni radnici ti koji čine nedozvoljene radnje.

Stoga, neminovno je pitanje koje se često postavlja čitajući takve vijesti: Kako je moguće da je ove nastavnike neko zaposlio?

Nastavnik njemačkog odirivao učenice, govorio im da su ku*rve

Nakon što je slučaj nastavnika njemačkog Srđana T. iz Jagodine obnarodovan, javnosti se obratila i zabrinuta majka jedne učenice.

"Osumnjičeni je od početka školske godine, pa do 27. septembra, polno uznemiravao učenice navedene škole govoreći im da su ku*ve, da bi dječaci trebalo da skaču na djevojčice, kao sto on skače na svoje koleginice i da je odjeljenje je*arnik", objašnjava izvor.

On se sumnjiči i da je dvema maloljetnim učenicama rekao da “stoje kao ku*ve”, a jednu djevojčicu je i dodirivao po zadnjici.

Ubrzo zatim sazvan je roditeljski sastanak na kom su roditelji prenijeli šta su im djeca rekla. O tome su odmah obaviješteni policija i Osnovno tužilaštvo, koje je preuzelo slučaj.

Pojedini mediji prenijeli su navode stanovnika Jagodine da je Srđan i ranije radio u školama, kao profesor engleskog i po potrebi njemačkoj jezika, te da njegove neprimjerene i nepristojne opaske nisu nikakva novosti. Sa dječacima je navodno ima korektan odnos, dok je djevojčicama upućivao stravične komentare.

Glas o nedoličnim postupcima nastavnika iz Jagodine stigao je i u Ministarstvo prosvjete. Nezvanično, prikupljaju se informacije o ovom slučaju te će po utvrđivanju okolnosti Ministarstvo oglastiti. Ni direktorka škole u kojoj je Srđan zaposlen nije željela da komentariše slučaj sve dok se prikupljanje informacija o slučaju ne okonča.

Na profilima svojih društvenih mreža, kroz poeziju je otkrivao pojedinosti iz svog života, pa je tako pisao o alkoholu, drogi, ženama koje su mu, kako je naveo, nedostižne, ali i prosvjeti za koju tvrdi da je “tihi ubica” i “podmukla bolest”.

Nastavnik se tereti za polno uznemiravanje, za šta je zaprijećena kazna od dvije do deset godina. Istraga o ovom slučaju je u toku, a djevojčice koje je uznemiravao uzrasta su 13 i 14 godina.

Dječji pornografski sadržaj kod nastavnika tehničkog

Nastavnik tehničkog obrazovanja u Apatinu Stevo Medić (39), uhapšen je u junu zbog sumnje da je pribavljao, posjedovao i prikazivao pornografski materijal na kom su djeca i iskoristio maloljetnu osobu za pornografiju. On do tog trenutka nije pokazivao ponašanje koje bi moglo da ukaže na to čime se bavio. Roditelji đaka kojima predaje, kao i komšije uhapšenog, i tada su rekli da ga poznaju kao mirnog i povučenog.

Nastavnik je uhapšen nakon što je policija prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi pronašla i oduzela računar, eksterni hard disk, fotoaparat sa više od 90 gigabajta materijala, među kojima su fotografije i video zapisi koji su nastali iskorišćavanjem djece i maloljetnih lica u pornografske svrhe.

Istraga se, kako su pisali beogradski mediji, u ovom slučaju nastavlja kako bi se utvrdilo da li je na pedofilskim snimcima koji su zaplenjeni od nastavnika eventualno i neki njegov učenik.

Nastavnik srpskog napastvovao učenicu u zbornici

Juna mjeseca prošle godine još jedan slučaj seksualnog napastovanja zgrozio je javnost. Tada je nastavnik srpskog srpskog jezika u isturenom odjeljenju Osnovne škole “Ibrahim Bakić” u Suvom Dolu kraj Tutina Refik Mehović (60) seksualno napastvovao učenicu u zbornici, zašta je ove godine i osuđen na godinu dana zatvora.

Prema saznanjima Blica incident se desio tako što je Mehović učenici kazao da ode i donese dnevnik koji je on, navodno, zaboravio.

"Kada je djevojčica izašla iz učionice, on je ustao i krenuo za njom. Sustigao ju je u zbornici, vidio da je prazna, prišao joj sa leđa, zagrlio je, počeo da je dodiruje po grudima, ljubi je po licu i vratu. Uplašena djevojčica je nekako uspjela da se otrgne i plačući otrči do bibliotekara i sve mu ispriča. U školu je uskoro stigla i majka učenice, a obaviještena je i policija", priča izvor iz istrage.

Policija je ubrzo stigla na lice mjesta, a nastavnik je sve porica i tvrdio je da djevojčica laže.

"Nastavniku su ostale četiri godine do penzije, ranije nismo imali primjedbe i pritužbe na njegovo ponašanje ili rad. Kako se radi o ozbiljnim optužbama, bitno je da se sve to dobro ispita. Mi smo postupili u skladu sa zakonom, pokrenuli smo disciplinski postupak protiv nastavnika i čekamo ishod istrage", rekao je tada direktor škole.

Direktor škole je nakon toga suspendovao nastavnika, ali je inspektor rada poništio to rješenje i naložio da se on vrati na posao, iako je suđenje još uvijek trajalo.

Zbog toga su se pobunili roditelji učenika, održavši nekoliko protesta na kojima su zaprijetili da će zabraniti djeci da idu u školu, poslije čega je Ministarstvo prosvjete poništilo odluku inspektora rada.

Profesor gitare tražio gole slike od učenica

Slavko I. (58), profesor gitare u muzičkoj školi “Davorin Jenko”, kuhapšen je u aprilu ove godine zbog sumnje da je od svojih maloljetnih učenica, preko Vajbera, tražio da mu šalju svoje obnažene fotografije. On je uhapšen nakon što je jedna od djevojčica sve ispričala roditeljima, pa su mu zajedno, u saradnji sa policijom, postavili zamku.

Kako se saznaje, profesor Slavko I. je osumnjičen je tada da je već duže vrijeme učenicama, koje su pohađale časove gitare koje je on držao, slao poruke seksualne prirode, nakon čega je od njih tražio da mu pošalju svoje obnažene fotografije.

"Sumnja se da je sa djevojčicama započinjao prepisku tokom redovnih dogovora oko časova gitare. Nakon toga on bi kretao sa porukama koje su u sebi sadržale seksualnu konotaciju", rekao je tada izvor Blica upoznat sa slučajem.

Nakon nekoliko tekstualnih poruka seksualne prirode, sumnja se da je profesor gitare prešao na slanje fotografija.

"On je djevojčicama tražio da one njemu pošalju svoje fotografije. Fotografije na kojima su obnažene, što su što su neke od tinejdžerki i učinile", objašnjava izvor.

Nakon što su mu ušli u trak, policija je prilikom pretresa stana Slavka I. u računarskoj opremi koju je koristio otkrila fotografije nastale eksploatacijom maloljetnih lica u pornografske svrhe – objašnjava izvor.

Nastavnik fizike seksualni zlostavljač

Nastavnik fizike i tehničkog S. N. (56) uhapšen je u oktobru prošle godine zbog sumnje da je seksualno zlostavljao tri učenice Osnovne škole kod Beočina.

Prema navodima policije, S. N. je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje i biće saslušan u zakonskom roku u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

"On se tereti da je vulgarno komentarisao i na nedozvoljen način dodirivao tri učenice", rečeno je u policiji uz napomenu da im on nije poznat odranije po bilo kakvim izgredima.

Te navode potvrdio je i direktor Osnovne škole kod Beočina, koji je kratko prokomentarisao da su preduzete sve mjere da bi se zaštitila djeca.

"O čitavom slučaju obaviješteni su roditelji i Centar za socijalni rad i djeci će biti pružena sva neophodna pomoć, a policijska istraga će pokazati šta se zapravo dogodilo, a S. N. je istog dana kada je prijavljen slučaj udaljen iz škole", rekao je tada Pešić.

