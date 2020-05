Bježao od policije pa izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradao Nikola (28)

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila ujutros oko 7.30 na Ibarskoj magistrali, u Preljini, poginuo je Nikola Đorđević (28) iz Bresnice kod Čačka, dok su dvije osobe povrijeđene. Po riječima dr Biljane Kočović, iz Urgentne službe Opšte bolnice u Čačku, jedna osoba je sa lakšim povredama upućena u ortopedsku ambulantu radi daljeg dijagnostikovanja, dok je drugi pacijent sa teškim povredama smješten na odjeljenje intenzivne njege, i, na sreću, on nije životno ugrožen.

Do sudara je došlo kada je Esad F. (41) iz Tutina, koji je upravljao vozilom "fijat hroma", beogradskih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Čačka ka Mrčajevcima, prešao u suprotnu traku puta i direktno se zakucao u automobil "kiju", za čijim volanom je bio nesrećni Nikola.

Nesreći je prethodila prava filmska trka, pošto je policija pokušala da zaustavi Esada u Kulinovačkom polju, nedaleko od OMV pumpe, ali on nije želio da stane, jer je, navodno, u gepeku automobila imao veću količinu cigareta bez akciza. Odbio je da stane, pa je za njim, pod rotacijom, krenula policijska potjera. U jednom momentu, Esad je naglo započeo preticanje, i to u blizini hipodroma, ne vidjevši da mu u susret ide automobil. Tada je došlo do direktnog čeonog sudara. Od siline udara "kija" je sletjela u kanal pored puta.

- Vozač koji je izazvao udes izašao je iz smrskanog auta, i bez obzira na to što je vidio šta se dogodilo, nastavio je da bježi. Trčao je nekoliko stotina metara, a za njim su pojurili policajci. Stigli su ga kod tržnog centra "Atrijum" - ispričao je izvor blizak istrazi. - U njegovom automobilu, u gepeku i raznim pregradama policija je pronašla veliku količinu cigareta bez propratne dokumentacije. Vjerovatno je zbog toga bježao.